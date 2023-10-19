Рижская дума поддержала снос памятника академику Келдышу

Читайте нас в:

«Перемещение памятника будет осуществлено до 8 ноября», - передали в пресс-службе Рижской думы.

Кроме того, городской совет напомнил, что улицу Мстислава Келдыша в Риге уже переименовали в улицу латышских писателей братьев Каудзите.

Мстислав Келдыш - легендарный советский ученый в области прикладной математики и механики. Он был трижды Героем социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и двух Сталинских премий. Он родился в семье советского инженера-строителя в Риге, а затем вместе с родителями переехал в Москву.

Бюст Келдыша установили в Риге напротив главного здания Латвийского университета в 1978 году. Он выполнен из бронзы и гранита, а авторами изваяния были скульптор Лев Буковский и архитектор Георг Бауманис.

Ранее в Латвии запретили поздравления с Днем Победы в Сети. Нарушителей штрафовала полиция. В апреле 2023 года парламент республики не разрешил проводить любые мероприятия на 9 Мая.