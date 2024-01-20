В Минобороны Дании ранее сообщили, что отправка первых истребителей F-16 для ВСУ задерживается на полгода. Риттер считает, что за этот срок исход украинского конфликта будет окончательно ясен.

«Последняя вещь, которая нужна Западу, - предоставить F-16 и видеть, что их сбивают», - пояснил собеседник агентства.

Риттер усомнился, что у российской армии нет средств, чтобы бороться с американскими самолетами. Тот факт, что Запад затягивает передачу самолетов, объясняется нежеланием «спустить в трубу» технику на миллиарды долларов. Но, подчеркнул он, даже если Киев получит F-16, то их будет мало, эти самолеты не смогут повлиять на ситуацию.

Ранее в командовании ВСУ признали, что содержать F-16 Украине будет очень сложно. Для такой техники нужна хорошая инфраструктура, которой у Киева нет.