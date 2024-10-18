«Рискуют жизнями людей». Российские туристы едва не сгорели в турецком отеле

«Я возмущена тем, что владельцы отеля полностью пренебрегли системой безопасности и рискуют жизнями людей. Это недопустимо, и пусть такой плохой пример научит, наконец, людей думать о таких вещах, не только о своей финансовой выгоде», - сказала она.

По ее словам, в горевшей гостинице не было эвакуационных путей, которые должны располагаться на каждом этаже. Номера необходимо оборудовать противопожарными шторами и ковролином.

«Должны быть специально оборудованные комнаты, куда не попадает дым, и гости обязаны быть осведомлены, в какой части отеля они находятся. Также должна сразу срабатывать система пожаротушения и, желательно, водная, и на каждом этаже должен быть проверенный огнетушитель», - добавила Фролова.

Территория отеля должна быть обустроена таким образом, чтобы к зданию могла проехать техника для тушения огня, подчеркнула специалист.

По данным Telegram-канала Shot , огонь охватил отель в Бельдиби. Люди просили о помощи через окна. Россияне не пострадали, сообщили в АТОР.

В конце июня Турцию охватили лесные пожары. Стихия разбушевалась в трех провинциях.