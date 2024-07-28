28 июля 2024, 09:35

«Рисков станет больше». Лавров — о последствиях размещения ядерного оружия США в Азии

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Возможное размещение ядерного оружия Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии негативно отразится на региональной безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

В НАТО американцы давно уже раздали свое ядерное оружие партнерам, напомнил дипломат. В США такие шаги называют ядерными миссиями, в рамках которых неядерные страны получают возможность тренировать своих военных для использования ЯО.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, США «нахраписто» продвигают в Азию стратегическое оружие.

Силы США располагают 3748 ядерными боеголовками , сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Общий объем тактического ядерного вооружения Соединенных Штатов сократился более чем на 90% с 1991 года.

Ядерное оружие США Оружие Азия
28 июля 2024, 09:27
Израильские истребители атаковали «Хезболлу» в Ливане
Unsplash
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Израильская армия поразила с помощью авиации объекты движения «Хезболла» на ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные за ночь ударили по целям как в глубине страны, так и на южной границе. Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. По данным ЦАХАЛ, военные уничтожили склады с оружием и инфраструктуру боевиков.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к руководству страны и потребовал начать войну с «Хезболлой». Такое заявление он сделал после гибели 11 человек в городе Мадждаль-Шамсе на севере Израиля.

Ударить по «Хезболле» также призвал министр культуры и спорта Мики Зохар. По его мнению, чем дольше Израиль будет откладывать начало войны, тем болезненнее станет цена, которую стране придется заплатить за это, указала газета Times of Israel.

Израиль Истребители Конфликт Израиля и Палестины Ливан
28 июля 2024, 08:15
Команда Харрис опровергла обвинения в «напряженности» с Израилем из-за ее слов о Газе
РИА «Новости»
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Критические высказывания вице-президента США Камалы Харрис в отношении Израиля не навредят переговорам с палестинским движением ХАМАС. Об этом телеканал CNN сообщил ее помощник.

В офисе Харрис считают, что ее слова о израильском руководстве и войне в секторе Газа не усложнят достижение сделки о прекращении огня.

Такое заявление помощник вице-президента сделал на фоне публикации в Times of Israel. Высокопоставленный израильский чиновник рассказал газете, что из-а Харрис мирные переговоры с ХАМАС могут существенно осложниться.

Помощник вице-президента опроверг это утверждение и высказал мнение, что Харрис и Байден донесли до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что «настало время для заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников».

Ранее экс-лидер США Дональд Трам набросился на вице-премьера с критикой на конференции Bitcoin. По его словам, у нее низкий IQ. В то же время республиканец признал высокие умственные способности Байдена.

Израиль Выборы президента США Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Камала Харрис
28 июля 2024, 07:24
«Криптостолица планеты». Трамп пообещал создать в США стратегический резерв биткоинов
Unsplash
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В случае прихода к власти экс-лидер США Дональд Трамп превратит страну в «биткоин-сверхдержаву мира». Об этом он заявил на конференции Bitcoin Conference в городе Нэшвилл, сообщил телеканал NBC.

Если криптовалюта будет определять будущее, то ее необходимо «чеканить, майнить и производить» в США, указал республиканец.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты пообещал в первый день на посту главы государства уволить председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, критиковавшего криптовалюту. Он также заверил, что Белый дом при нем сохранит 100% биткоинов, которые есть у правительства.

Во время конференции Трамп выступил с критикой его соперницы - вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что у нее, в отличие от лидера США Джо Байдена, низкий IQ.

США Криптовалюты Дональд Трамп Выборы президента США
28 июля 2024, 05:10
В Израиле потребовали начать войну с «Хезболлой»
Unsplash
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Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что стране нужно начать войну с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на офис политика.

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что стране нужно начать войну с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на офис политика.

«Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против „Хезболлы“», - написали в публикации журналисты.

Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) заявила, что при в ходе ударов по Голанским высотам скончались 10 человек. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до 12.

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» заявило в беседе с РИА «Новости» о своей непричастности к произошедшему, однако официальные представители Израиля все равно предрекли близость войны «Хезболлы» и Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал создать на Ближнем Востоке альянс, похожий на НАТО, цели которого будут заключаться в нейтрализации «угрозы» со стороны Ирана. В объединение пригласят страны, которые «нормализуют отношения» с еврейским государством.

Израиль Отношения Войны НАТО Иран Ближний Восток

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