Риски завоза Аляскапокса в Россию исключили. Что это за вирус и как передается

Специалисты обратили внимание на данные департамента здравоохранения Аляски. Там заявляли о смерти от вируса Аляскапокс пожилого мужчины на полуострове Кенай в США.

По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая жила вместе с погибшим. Также известно, что у умершего был ослаблен иммунитет из-за лечения онкозаболевания.

Вирус Аляскапокс, как правило, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать кошки и собаки.

На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку, а риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс в Россию исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что хотя число выезжающих с континента минимальное, специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этого задействовали АИС «Периметр», которая позволяет анализировать и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - заключили представители ведомства.