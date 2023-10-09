Риски столкновения с Россией оценили в США
Военное столкновение Соединенных Штатов с Россией возможно уже в ближайшее десятилетие. Об этом глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил в интервью на телеканале CBS.
«Если Украина проиграет, а [президент России Владимир] Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится», - заявил он.
По мнению Милли, в случае такого развития событий увеличится риск «войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет». Американский генерал также дал оценку контрнаступлению ВСУ, назвав его «долгим, трудным и крайне кровавым».
Замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов ранее заявил, что после больших неудач Вооруженных сил Украины американские власти могут решиться на применение наступательного кибероружия против России. Такое развитие событий заложили в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США в 2023 году, отметил он.