Риски случайной ядерной войны из-за Байдена оценили в России

Он напомнил, что вопрос случайной ядерной войны стал «звучать еще громче по вине США». На это повлияла и публикация отчета спецпрокурора Роберта Хура, занимающегося расследованием дела о секретных документах, которые Байден вынес из Белого Дома.

«Прокурор охарактеризовал американского лидера как „пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали“», - отметил Попов.

Политик напомнил, что Байден является в США единственным человеком, кто может отдать приказ - нанести ядерный удар.

По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после того, как стала тщательно скрываться информация о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в 2023 году. Его состояние скрывали даже от самого Байдена.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что очередная госпитализация главы Пентагона стала ударом для американских властей.