14 февраля 2024, 01:31

Риски случайной ядерной войны из-за Байдена оценили в России

РИА «Новости»
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Мировая ядерная вона может начаться из-за серьезных проблем с памятью у президента США Джо Байдена. Об этом замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил в интервью «Известиям».

Он напомнил, что вопрос случайной ядерной войны стал «звучать еще громче по вине США». На это повлияла и публикация отчета спецпрокурора Роберта Хура, занимающегося расследованием дела о секретных документах, которые Байден вынес из Белого Дома.

«Прокурор охарактеризовал американского лидера как „пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали“», - отметил Попов.

Политик напомнил, что Байден является в США единственным человеком, кто может отдать приказ - нанести ядерный удар.

По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после того, как стала тщательно скрываться информация о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в 2023 году. Его состояние скрывали даже от самого Байдена.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что очередная госпитализация главы Пентагона стала ударом для американских властей.

США Пентагон Джо Байден
14 февраля 2024, 01:22
Пожар в многоэтажном доме в Анапе потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели потушили пожар, который вспыхнул в мансарде 11-этажного дома в Анапе. Сейчас на месте ЧП проводят разборку конструкций, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Многоквартирный жилой дом загорелся во вторник, 13 февраля, на Объездной улице. Специалисты МЧС успели спасти из огня 12 жильцов дома.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, его состояние не уточнялось.

Также сотрудники МЧС России спасли на пожаре кота Семена, которого сразу же передали растроганной хозяйке.

Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 70 пожарных с привлечением 22 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работали криминалисты.

Пожары МЧС РФ
14 февраля 2024, 00:34
«Не сможете вернуться». Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией
РИА «Новости»
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Эстонские пограничники начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы с Россией. Памятки они выдают на КПП в Нарве. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI.

«Примите во внимание, что, если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию», - написали в листовках.

Вероятное перекрытие КПП эстонские власти связывают с тем, что Россия якобы сознательно направляет на границу между странами мигрантов, у которых нет права на въезд в Евросоюз.

Аналогичное предупреждение размещено на официальном сайте погранслужбы республики.

Ранее стало известно, что власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 14 апреля 2024 года. Финские власти также обвинили Россию в «миграционном давлении» на границе.

Мигранты Россия Евросоюз Эстония
14 февраля 2024, 00:18
Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов раз
РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону с 9 февраля набрало более 200 миллионов просмотров. Представитель американской прессы опубликовал его на своей странице в X.

Количество репостов составило 308 тысяч, отметку «нравится» поставили более одного миллиона человек. На YouTube число просмотров видео составило 16,2 миллиона.

Интервью Путина опубликовали в социальной сети X в ночь на 9 февраля. Беседа длилась два часа, глава государства обсудил с Карлсоном большой круг актуальных вопросов. Среди них были конфликт на Украине, отношения России и Запада. За первые сутки после выхода видео интервью набрало свыше 100 миллионов просмотров.

Офис президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировал интервью. Советник Сергей Лещенко заявил, слова Путина способны негативно повлиять на помощь Украине со стороны западных союзников.

Видео Россия Интервью YouTube Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
13 февраля 2024, 23:00
Раскрыто предназначение найденной на дне Балтийского моря древней стены
РИА «Новости»
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Собранную из камней стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили археологи в акватории Балтийского моря недалеко от побережья Германии. В ходе исследования ученые установили, что это сохранившаяся часть постройки, которую охотники-собиратели каменного века использовали для поимки диких оленей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По предварительной оценке, под воду сооружение ушло в 8500 году до нашей эры. Благодаря отсутствию ветров оно сохранилось практически в первозданном виде. Обнаружить древнюю стену ученые смогли с помощью гидроакустических систем, а снимки автономных глубоководных аппаратов позволили внимательно изучить постройку, находящуюся на глубине 21 метр.

Сооружение состоит из 1673 отдельных камней, каждый из которых в высоту менее одного метра. Тщательная подгонка строительного материала опровергает версию, что стена имеет естественное происхождение.

Предварительный анализ возраста стены позволил ученым утверждать, что его возвели племена, которые пришли в Европу после отхода Вейсхелийского ледяного щита - последнего ледникового периода северной части континента. Каменные постройки этого времени ранее находили в различных частях Земли, но никогда в Европе. Таким образом стена стала самым крупным из древнейших сооружений в этой части света.

Ранее неизвестные древние города, связанные сетью дорог, обнаружили археологи в джунглях Амазонки. Ученые пока не смогли назвать цивилизацию, которая стояла за строительством населенных пунктов, чей возраст насчитывает от 1500 до 3000 лет. В ходе исследования выяснилось, что общая площадь составила 300 квадратных километров. Жилые дома окружали поля с дренажными каналами.

Археология Европа Ученые Балтийское море

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