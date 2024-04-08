08 апреля 2024, 16:08

Риски нападения России в ближайшие годы оценили в Польше

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Угроза реального нападения России на Польшу в ближайшие годы не имеет под собой никакого основания. Об этом в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej заявил президент европейской страны Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что сейчас цель российских властей - вернуть в орбиту своего влияния все государства Варшавского договора, включая территорию бывшей ГДР. Но говорить о переходе конфликта в горячую фазу невозможно.

«Нельзя сказать, что угрозы нет. Но является ли это реальным предзнаменованием? Тоже нет», - заявил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что реальным противостоянием возможной агрессии со стороны России станет военный потенциал Польши и европейских стран. Он сравнил эту ситуацию с периодом противостояния СССР и стран Запада во времена холодной войны, когда конфликт в горячую фазу так и не перешел.

В конце минувшей неделе оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военную авиацию. Причиной в ведомстве обеспечение безопасности воздушного пространства страны на фоне интенсивных действий российской армии на территории Украины.

Военные Международные отношения Россия Польша
08 апреля 2024, 14:53
Армянская армия отказалась от восклицания «Ура!»
Читайте нас в: Google Новости
В ВС Армении будет новый устав внутренней службы, законопроект пока находится в разработке, сообщили в Минобороны страны. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Новый устав является частью реформ в армии. Торжественное восклицание «Ура!», доставшееся от советской армии, заменят на «Кецце!». Оно применимо для ситуаций, когда командир поздравляет военнослужащих.

При этом фразы «Так точно» и «Никак нет» не получат «локализованной» версии. В оборонном ведомстве пояснили, что не пытаются адаптировать армянскую армию к модели армии другого государства.

Ранее оппозиционный армянский депутат Арегназ Манукян заявил, что стране грозят серьезные проблемы из-за ухудшения отношений с Россией. По его мнению, Армения, которая начала разворот на Запад, может стать разменной монетой в большой геополитической игре.

Армения Армия
08 апреля 2024, 14:53
Звезда Нолливуда внезапно умерла в 37 лет
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Нолливуда Адерунму Адежумоке, известная по роли Эстер в комедийном сериале «Дневник Дженифы», умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщило издание Okay.

Актрисы не стало рано утром в субботу, 6 апреля. Причина ее смерти не разглашалась.

Адерунму Адежумоке родилась в Нигерии 26 марта 1987 года. Она получила в университете степень бакалавра искусств, а после - профильное образование во Франции. На ее счету более 10 фильмов. Также артистка работала на радио, а в 2012 году приступила к продюсированию первого сезона своего телешоу.

Фильмы Актеры
08 апреля 2024, 14:48
Китай призвал США не очернять его отношения с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Западные страны, в том числе США, не должны очернять нормальные отношения России и Китая. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Минфина Джанет Йеллен, предупреждавшей о «серьезных последствиях» для китайских компаний за помощь России.

«Со своей стороны Китай всегда держал под контролем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с нормативными актами и законами. Соответствующие страны не должны очернять отношения КРН и России, а также осуществлять на них нападки», - сказала представитель китайского МИД.

Нин добавила, что продуктивное сотрудничество Китая и России в различных областях не должно как-то ограничиваться.

Ранее Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном предупредила, что помощь российской оборонно-промышленной базе является недопустимой.

США Международные отношения Россия Китай
08 апреля 2024, 13:08
Планы ФРГ создать в Литве военную базу не понравились России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы — это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, создание военной базы в районе российской границы потребует специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

Также Песков отреагировал на информацию о намерении Японии создать оборонный союз с Соединенными Штатами. Он отметил, что де-факто такой военный союз уже существует. Поэтому новизны в подобных планах нет.

Россия знает о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Песков добавил, что это всегда являлось камнем преткновения при попытках урегулирования основной проблемы - мирного договора с японской стороной.

Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы - это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Германия США Кремль Литва Военные Япония Международные отношения Россия

Новости по теме