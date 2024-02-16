Риск ядерного конфликта назвали в ООН самым высоким за всю историю

Образовавшийся раскол современного мира привел его на грань возникновения ядерного конфликта. Риски использования этого вида вооружений стали самыми высокими за последние 75 лет. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что во время холодной войны напряженность между ведущими державами была меньше, благодаря договоренностям США и Советского Союза о взаимном сокращении ядерного оружия и введения механизмов контроля.

«Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью», - заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что, кроме опасности ядерного конфликта, существуют и другие экзистенциальные проблемы, несущие угрозу человечеству. К ним он отнес климатический кризис и отсутствие контроля по развитию искусственного интеллекта.

Гутерриш призвал все страны мира принять эффективные меры для снижения рисков главных проблем.

Отвечающая за часы Судного дня группа ученых в конце января сообщила, что в 2024 году мир вошел на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи».

Специалисты подчеркнули, что своим заявлением они показали руководителям стран мира необходимость принятия мер по завершению продолжающихся конфликтов, которые могут привести к непоправимым последствиям.