Риск распада очень велик. Предотвратить наихудший сценарий в Сирии возможно?

«Риск распада Сирии как целостного государства очень велик», - отметил он.

Политолог напомнил, что в стране набирают обороты сепаратистские движения. В качестве примера он привел туркоманов, алавитов и курдов, которые могут провозгласить собственные государства.

«Курды сирийские, которых там 2,5 миллиона, тоже вправе попытаться Курдистан какой-нибудь там создать, и это будет нож острый для соседней Турции», - подчеркнул Станкевич.

Он также не исключил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться соседние государства.

«Вероятны еще и попытки соседних с Сирией держав, может быть, какие-то территории к себе присоединять. Израиль уже объявил о своих притязаниях на Голанские высоты, причем не только на тот участок, который уже был под контролем Израиля, но и на демилитаризованную зону, которая до сих пор находится под контролем ООН», - добавил аналитик.

Ранее сирийская пресса сообщила о продвижении израильской армии в провинции Дамаск. ЦАХАЛ взяли под контроль населенный пункт Хинех в 50 километрах от столицы.