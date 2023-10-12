Риск эскалации на Ближнем Востоке увидели в направлении боевых кораблей США в зону конфликта

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«Да, это приведет только к еще большей эскалации», - ответила дипломат на соответствующий вопрос турецких журналистов на полях круглого стола в ТАСС «Россия - Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

По ее словам, в эскалации палестино-израильского конфликта виноваты США и Великобритания. Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» напомнила, что у Соединенных Штатов хорошо работает разведка.

В связи с этим она допустила, что американские власти не могли не знать о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль. Представитель российского МИД предположила, что США не предупредили израильское руководство из-за желания посеять в регионе хаос.