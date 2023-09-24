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«Ратификация Римского статута позволит Армении использовать возможности Международного уголовного суда для обеспечения внешней безопасности», - процитировал его ТАСС.

Пашинян напомнил, что Армения приняла решение о ратификации в конце прошлого года, осознав, что Организация договора о коллективной безопасности и инструменты армяно-российского стратегического партнерства якобы обеспечивают внешнюю безопасность страны не в полной мере.

До этого армянский премьер отмечал, что страна планирует обратиться в МУС, чтобы привлечь к ответственности Азербайджан, в том числе в связи с событиями сентября 2022 года.

Россия предупредила Армению о негативных последствиях ее присоединения к Римскому статуту, сообщил ТАСС источник в МИД РФ. Отмечается, что этот шаг станет пагубным для отношений двух стран. РФ считает планы Армении неприемлемыми на фоне «ордеров» в отношении российских властей.