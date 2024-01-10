Римский фонтан Треви собрал за год рекордную сумму денег из-за традиции кидать в него монеты

По информации благотворительной организации Carita, полученная благодаря фонтану сумма стала рекордной. В прошлом году специалисты достали из достопримечательности один миллион 430 тысяч евро.

«Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро», - указал представитель Caritas.

Он рассказал, что монеты обычно достаются из фонтана раз в неделю, но при большом потоке туристов достопримечательность чистят почти каждый день. Собранные деньги специалисты помещают в мешки, которые отправляют на сортировку и конвертацию.

По информации издания, сумма монет из фонтана превысила прибыль среднего римского музея. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает в среднем чуть более миллиона евро.

Ранее социологи провели исследование и выяснили , что россияне стали ходить в музеи в два раза чаще. В 2023 году жители России потратили на выставки и музейные экспозиции на 124% больше денег, чем в 2022 году.