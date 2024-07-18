РФ осудила Чехию за ужесточение требований к российским паспортам

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью затруднить пребывание в стране российских граждан», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, мера усложняет нахождение в Чехии российских дипломатов. Таким образом Прага демонстрирует «авангард русофобской политики», обратила внимание официальный представитель МИД.

С 3 июля в Чехии начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. С обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено, указывали в чешском министерстве иностранных дел..