18 июля 2024, 19:59

РФ осудила Чехию за ужесточение требований к российским паспортам

Unsplash
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Отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Он нацелен на ухудшение отношений между странами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью затруднить пребывание в стране российских граждан», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, мера усложняет нахождение в Чехии российских дипломатов. Таким образом Прага демонстрирует «авангард русофобской политики», обратила внимание официальный представитель МИД.

С 3 июля в Чехии начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. С обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено, указывали в чешском министерстве иностранных дел..

Чехия Паспорта Россия
18 июля 2024, 19:33
Имя главы Верховного суда Лебедева присвоят вузу и скверу в Москве
РИА «Новости»
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Память об ушедшем главе Верховного суда России Вячеславе Лебедеве увековечат. Указ с поручениями правительству и предложениями коллегии Верховного суда направил президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Глава государства поручил кабмину создать именную стипендию для студентов и аспирантов Российского государственного университета правосудия, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по увековечиванию памяти Лебедева.

Также Путин рекомендовал Верховному суду присвоить Российскому государственному университету правосудия имя Вячеслава Лебедева, а правительству Москвы повесить на дом ушедшего из жизни государственного деятеля мемориальную доску и назвать в честь него парк.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет 23 февраля 2024 года. Этот пост он занимал с июля 1989 года. Новым председателем Верховного суда стала Ирина Подносова.

Суд Россия Владимир Путин
18 июля 2024, 18:36
Человека, предположительно, с поясом смертника заметили в городской электричке в Париже
Global Look Press
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В Париже эвакуировали станцию городской электрички (RER) Nation после сообщения, что в одном из поездов заметили мужчину, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщил сайт Actu17.

К станции прибыли подразделения бригады розыска и реагирования, а также специалисты по разминированию. Однако найти подозреваемого пока не удалось.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», - заявил изданию один из источников.

В июне во Франции по подозрению в терроризме задержали 26-летнего выходца из Донбасса.

В минувшем марте в Лувре получил от неизвестных письма с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства.

Париж Метро Франция
18 июля 2024, 18:06
Забывчивость довела Байдена до расистской оговорки
Global Look Press
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Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина и назвал его «чернокожим человеком» в интервью телеканалу Black Entertainment Television. Внимание на оговорку обратил внимание сайт Mediaite.

Во время интервью Байден заявил, что многие чиновники не понимали его решений, когда он назначал в свою администрацию темнокожих людей.

«Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, главой Минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун главой Верховного суда», - заявил Байден, перепутав имя и должность помощника одного из членов Верховного суда Кетанджи Джексона.

Отрывок интервью быстро распространился в социальных сетях. Пользователи начали спорить, назвал ли Байден главу Пентагона просто «чернокожим мужчиной» или допустил неполиткорректное высказывание с расистским оттенком.

Многие напомнили, что Байден не в первый раз допустил оговорку в адрес афроамериканцев. В 2019 году его подвергли критики за слова, что «бедные дети должны быть такими же умными и талантливыми, как белые».

Кроме того после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом Байден перепутал имена вице-президента Камалы Харрис, которую назвал «вице-президентом Трампом» и украинского лидера Владимира Зеленского, которого представил «президентом Владимиром Путиным».

США Интервью Джо Байден
18 июля 2024, 17:19
Новый состав Еврокомиссии пообещали сделать гендерно сбалансированным
РИА «Новости»
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Новую гендерно сбалансированную Еврокомиссию пообещали сформировать к середине августа. Сроки назвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщило Reuters.

О формировании комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после того, как депутаты проголосовали за утверждение ее назначения на этот пост на 2025–2029 годы. Решение об этом поддержал 401 из 720 депутатов Европарламента.

«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину», - указала она.

Затем, по словам фон дер Ляйен, она проведет интервью с кандидатами в середине августа и выберет лучших, «которые разделяют приверженность Европе».

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», - пообещала глава ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз

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