РФ не получала официального приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии

Она прокомментировала сообщения французских СМИ, что России якобы выслали такое приглашение. По словам дипломата, МИД связался с послом России во Франции Алексеем Мешковым 16 апреля, чтобы уточнить информацию.

«Пока у нас - я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня - никаких подтверждений по дипканалам этому не было», - добавила Мария Захарова.

Радиостанция Europe 1 уточнила, что российскую делегацию обязательно пригласят вопреки сложившейся геополитической обстановке, поскольку СССР сделал высадку союзников в Нормандии возможной, «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны». Предполагалось, что о решении по этому поводу объявит президент Франции Эммануэль Макрон.