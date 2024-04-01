Результаты выборов в Турции назвали политическим землетрясением

Он отметил, что прошедшие выборы стали сюрпризом. Турецкая оппозиция была амбициозно настроена. Она собиралась выступить успешнее, чем в прошлый раз, но не ожидала победы.

«Нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», - подчеркнул Аксай.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Как сообщил телеканал TRT , впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую Партию справедливости и развития после подсчета 80% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ПСР не добилась желаемого результата на выборах. Он отметил, что партии предстоит проанализировать итоги голосования.