Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали
Президентские выборы в Румынии полностью аннулировали. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на решение Конституционного суда страны.
«Избирательный процесс будет возобновлен с нуля, и правительство назначит новую дату выборов президента Румынии», - говорится в документе.
По итогам первого тура выборов, прошедшего 24 ноября, больше всего голосов набрал беспартийный Кэлин Джорджеску - 22,95%. Однако один из проигравших кандидатов - премьер-министр Марчел Чолаку - подал иск, потребовав пересчитать бюллетени и заявив, что выборы прошли со множеством нарушений.
Тем временем на парламентских выборах в стране лидером стал «Союз спасения Румынии» во главе с Еленой Ласкони, занявшей второе место на выборах.