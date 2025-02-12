Резонансное решение ЕС по пищевому порошку из насекомых оценили в Госдуме

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По его словам, политика рестрикций против России в результате обернулась для самой Европы закрытием производств, крахом экономики и серьезными проблемами в агропромышленности.

Володин отметил, что европейские политики аргументировали решение тем, что этот порошок - альтернативный источник белка. Депутат подчеркнул, что никто не думает, к каким болезням может привести потребление такой добавки.

«Фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами. Вместо того, чтобы помогать сельхозяйственным производителям, Евросоюз решил заменить товары червяками и личинками. И накормить ими людей. Разведение насекомых требует меньших затрат», - написал политик.

Володин напомнил, что в России подобный корм используют лишь для рыб и животных.

Диетолог Елена Соломатина заявляла 360.ru, что продукты с насекомыми вызывают у россиян отвращение.