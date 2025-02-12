12 февраля 2025, 09:43

Резонансное решение ЕС по пищевому порошку из насекомых оценили в Госдуме

РИА «Новости»
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Разрешение использовать порошка из личинок в пищевой промышленности в Евросоюзе стало последствием политики санкции Запада против России. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, политика рестрикций против России в результате обернулась для самой Европы закрытием производств, крахом экономики и серьезными проблемами в агропромышленности.

Володин отметил, что европейские политики аргументировали решение тем, что этот порошок - альтернативный источник белка. Депутат подчеркнул, что никто не думает, к каким болезням может привести потребление такой добавки.

«Фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами. Вместо того, чтобы помогать сельхозяйственным производителям, Евросоюз решил заменить товары червяками и личинками. И накормить ими людей. Разведение насекомых требует меньших затрат», - написал политик.

Володин напомнил, что в России подобный корм используют лишь для рыб и животных.

Диетолог Елена Соломатина заявляла 360.ru, что продукты с насекомыми вызывают у россиян отвращение.

Госдума РФ Евросоюз Насекомые
12 февраля 2025, 09:56
Американские консульства могут закрыть в некоторых странах ради экономии
РИА «Новости»
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Дональд Трамп планирует закрыть несколько консульств страны по всему миру для сокращения расходов Госдепартамента. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации президента США.

«Консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана входят в число тех, которые могут быть закрыты. <…> Трамп ознакомился со списком консульств, но окончательных решений принято не было и что сроки возможного закрытия еще не установлены», - уточнили источники канала.

Один из собеседников уточнил, что среди европейских консульств под угрозой оказались находящиеся в Германии и Франции учреждения.

Госдеп США запросил у консульств информацию об их деятельности. Американские чиновники рассматривают их дипломатическую необходимость, а также тщательно проверяют их на отсутствие военных контактов с другими странами и сбор разведданых.

Мексика Германия США Дипломатия Канада Госдеп США Европа Дональд Трамп Франция
12 февраля 2025, 08:29
Трамп после возвращения Фогеля анонсировал освобождение еще одного американца
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп на встрече с вернувшимся из России в Штаты Марком Фогелем заявил, что 12 февраля будет освобожден еще один американец. Но никаких подробностей политик приводить не стал, сообщило РИА «Новости».

«Кое-кто еще будет освобожден завтра, вы об этом узнаете», - сказал Трамп.

Марк Фогель на встрече с американским лидером отметил, что его помиловал президент России Владимир Путин. Трамп поблагодарил российского коллегу, назвав решение об освобождении американца справедливым.

Бывшего сотрудника посольства США в России Фогеля в 2021 году задержали в Шереметьево. Таможенники нашли у него наркотические вещества.

Дипломата обвинили в хранении и контрабанде запрещенных веществ, он признал свою вину. Суд приговорил Фогеля к 14 годам заключения колонии строгого режима.

США Дональд Трамп Россия
12 февраля 2025, 07:58
Политическая партия в Нидерландах выступила за диалог с Россией
РИА «Новости»
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Партия «Форум за демократию» (FvD) в Нидерландах выступает за диалог с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил член парламента Нидерландов и депутат политического объединения Гидеон ван Мейерен.

«Мы всегда выступаем за диалог. Наша позиция началась еще не в 2022 году, а раньше», - сказал он.

Ван Мейерен отметил, что «Форум за демократию» уже много лет назад предупреждал, что продвижение инфраструктуры НАТО к государственным границам России - провокационный шаг, способный привести к конфликту.

«Наша точка зрения не изменилась», - добавил политик.

Ранее нидерландский депутат отметил, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО, чтобы не провоцировать Россию. По его мнению, лучшим выбором для страны станет нейтральный статус.

МИД Украины заявлял, что страна готова занять место Венгрии в НАТО и Евросоюзе.

Россия Нидерланды
12 февраля 2025, 02:50
Теледебаты кандидатов в президенты прошли в Абхазии
РИА «Новости»
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В Абхазии завершились дебаты кандидатов в президенты республики, которые длились почти три часа. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Абхазия.

В дебатах участвовали все пять претендентов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все они призывали избирателей активно голосовать, а также согласились признать результаты выборов, независимо от того, какими они будут.

В ходе дебатов Гунба высказался об инвестиционном соглашении с Россией, отметив, что такие острые вопросы необходимо решать на референдуме. Если жители Абхазии считают, что это соглашение угрожает республике, то он не будет его навязывать.

«Мое мнение не должно разниться с мнением народа», - заявил Гунба в ходе теледебатов.

Он также отметил, что общался с российскими коллегами и сообщил им об опасениях абхазов.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что в Москве внимательно следят за президентской кампанией в Абхазии. По его словам, в Кремле примут любой выбор абхазского народа, но при отсутствии антироссийской политики.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025

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