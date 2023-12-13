Резолюцию о расследовании по импичменту Байдену одобрили в США

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против выступили четыре законодателя от Демократической партии. Продолжить разбирательства в рамках расследования по импичменту Байдену поручили комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по расходам и доходам, а также юридическому комитету.

Предполагается, что палата представителей проголосует по этой резолюции 13 декабря. Расследование началось в связи с подозрениями в причастности американского лидера к зарубежному бизнесу его сына Хантера Байдена.

Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену в конце ноября. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил об отсутствии достаточной доказательной базы, чтобы объявить президентуимпичмент.