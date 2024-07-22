Резолюцию о прекращении полномочий Байдена внесут в палату представителей
Республиканка Нэнси Мейс вынесет на голосование в палату представителей США резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в соцсети X.
Конгрессвумен вынесет документ на голосование 22 июля. В случае принятия резолюции, на пост главы государства временно назначат вице-президента Камалу Харрис.
Мейс подчеркнула, что «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей» для участия в президентской гонке, то он не может продолжать занимать пост главы государства.
«Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента», - добавила конгрессвумен.
Ранее кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн предположила , что Байден поддержал кандидатуру Харрис ради сохранения миллионов долларов, собранных во время предвыборной кампании. Она добавила, что рейтинги американского лидера сильно упали за последнее время.