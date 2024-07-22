22 июля 2024, 07:47

Резолюцию о прекращении полномочий Байдена внесут в палату представителей

Global Look Press
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Республиканка Нэнси Мейс вынесет на голосование в палату представителей США резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в соцсети X.

Конгрессвумен вынесет документ на голосование 22 июля. В случае принятия резолюции, на пост главы государства временно назначат вице-президента Камалу Харрис.

Мейс подчеркнула, что «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей» для участия в президентской гонке, то он не может продолжать занимать пост главы государства.

«Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента», - добавила конгрессвумен.

Ранее кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн предположила , что Байден поддержал кандидатуру Харрис ради сохранения миллионов долларов, собранных во время предвыборной кампании. Она добавила, что рейтинги американского лидера сильно упали за последнее время.

США Выборы президента США Джо Байден
22 июля 2024, 08:13
Американцы за несколько часов пожертвовали на кампанию Харрис миллионы долларов
Global Look Press
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Жители США за несколько часов передали 46,7 миллиона долларов на сбор для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила платформа для сбора средств ActBlue.

По информации площадки, это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Представители платформы добавили, что за пять часов с запуска кампании американцы пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.

Ранее лидер США Джо Байден неожиданно снял свою кандидатуру с президентской гонки. По данным Politico , такое решение глава Белого дома принял после визита двух его ближайших советников Майка Донилона и Стива Рикетти. Они рассказали Байдену о результатах соцопросов и мнении демократов.

Глава государства предложил выдвинуть в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. Он поддержал ее кандидатуру и пожелал однопартийцам победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Байден добавил, что не будет досрочно складывать свои полномочия.

Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
22 июля 2024, 08:08
Более 4,5 тысячи индийских студентов эвакуировали из Бангладеш на фоне беспорядков
Global Look Press
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Власти Индии эвакуировали более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фон беспорядков, заявили в МИД страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На сегодняшний день в Индию вернулись более 4,5 тысячи индийских студентов», - отметили в министерстве.

По данным МИД, из Бангладеш также эвакуировали граждан Непала, Бутана и Мальдив. Посольство Индии в Дакке поддерживает контакты с местными властями для обеспечения безопасности людей.

Протесты в Бангладеш начались из-за системы квот на государственные должности. Демонстрации усилились после случаев насилия в кампусе университета Дакки между полицией, протестующими и проправительственными студенческими активистами.

Правоохранители 20 июля использовали боевое оружие против участников демонстрации в Бангладеш. В результате пострадал один человек. Из-за напряженной обстановки в стране ввели комендантский час.

Протесты Беспорядки Студенты
22 июля 2024, 07:57
Отказ Байдена от участия в предвыборной гонке назвали государственным переворотом
Global Look Press
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Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден стал жертвой государственного переворота. Такое мнение выразил миллиардер из США Дэвид Сакс в своем аккаунте социальной сети X (бывший Twitter).

Он заявил, что Байден превратил Соединенные Штаты в банановую республику.

«И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота», - сказал Сакс.

По его мнению, Байден сполна поплатился за уголовное преследование бывшего главы Белого дома и действующего кандидата в президенты Дональда Трампа.

Накануне американский лидер заявил, что выходит из предвыборной гонки. По данным журналистов газеты Politico , он принял такое решение после разговора со своими ближайшими советниками. Речь идет о Майке Донилоне и Стиве Рикетти. Авторы материала заверили, что именно они убедили Байдена в том, что у него нет шансов на переизбрание.

Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис похвалил президента за такой поступок. Он назвал решение Байдена героическим.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
22 июля 2024, 07:27
Стало известно, почему Байден поддержал кандидатуру Харрис
Global Look Press
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Действующий американский лидер Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для выдвижение на голосование от демократов, чтобы сохранить собранные во время предвыборной кампании сотни миллионов долларов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости»выразила кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн.

Действующий американский лидер Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для выдвижение на голосование от демократов, чтобы сохранить собранные во время предвыборной кампании сотни миллионов долларов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн.

«Я думаю, что его поддержка Харрис… Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов, поэтому Харрис должна остаться в бюллетенях», - отметила она.

По ее мнению, Харрис выдвигается в невыгодном положении. Уинн заметила, что вице-президент ассоциируется с Байденом , а его рейтинги сильно рухнули за последнее время. Собеседница агентства добавила, что «демократы переиграли». Жители страны хотят увидеть стабильность, при этом многие боятся «потерять страну» из-за политики Харрис и Байдена.

Вице-президенту будет сложно отделить себя от человека, под началом которого она работала, резюмировала Уинн.

Джо Байден Камала Харрис Выборы

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