Резолюцию о прекращении полномочий Байдена внесут в палату представителей

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Конгрессвумен вынесет документ на голосование 22 июля. В случае принятия резолюции, на пост главы государства временно назначат вице-президента Камалу Харрис.

Мейс подчеркнула, что «если у Джо Байдена нет когнитивных способностей» для участия в президентской гонке, то он не может продолжать занимать пост главы государства.

«Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента», - добавила конгрессвумен.

Ранее кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн предположила , что Байден поддержал кандидатуру Харрис ради сохранения миллионов долларов, собранных во время предвыборной кампании. Она добавила, что рейтинги американского лидера сильно упали за последнее время.