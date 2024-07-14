14 июля 2024, 18:29

Резкий поворот головы спас Трампа от пули

Читайте нас в: Google Новости

Попадание пули в голову экс-президента США Дональда Трампа было почти неизбежным, но его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом. Об этом заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал видеозапись с покушением на политика и обратил внимание на траекторию пули.

«Действительно, Трампа спасла случайность», - отметил он.

Эксперт указал, что за мгновение до выстрела республиканец повернул голову, в результате чего пуля прошла по касательной, а не попала точно в заднюю часть головы.

«Это очень хорошо видно на этом видео», - заключил Подоляка.

Покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания. Во время митинга вооруженный винтовкой американец застрелил одного человека и тяжело ранил еще двух зрителей. Одна из пуль задела ухо Трампа, но он остался в живых. Стрелка ликвидировали.

Перед митингом киллер записал видеообращение , где рассказал о своей ненависти к Трампу.

США Дональд Трамп Импичмент Дональда Трампа
14 июля 2024, 19:12
Житель Германии жестоко расправился с семьей и покончил с собой
Читайте нас в: Google Новости
В Альбштадте местный житель застрелил трех членов семьи. Позже полицейские обнаружили мертвым и его самого, сообщили журналисты Sudwest Presse.

Очевидцы обратились в полицию, заявив об услышанных выстрелах.

Предположительно, мужчина был охотником и стрелял из ружья, предназначенного для добывания дичи. Однако полицейские отрицают эту версию.

На место массового убийства съехались представители экстренных служб, включая десятки автомобилей скорой помощи и два спасательных вертолета. Авторы статьи уточнили, что двух женщин с тяжелыми ранениями увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На днях в Англии убили семью спортивного ведущего Джона Ханта. Его супругу и двух дочерей расстреляли из арбалета.

Германия Убийства Стрельба
14 июля 2024, 18:45
«Стрельба делает меня сильнее». В Китае выпустили футболки с Трампом после покушения
Читайте нас в: Google Новости
Китайскую торговую платформу Taobao заполонили футболки с изображением бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанным в первые минуты после покушения на него. Об этом сообщили журналисты South China Morning Post.

По данным издания, китайские торговцы молниеносно сориентировались и запустили первую партию футболок с Трампом раньше, чем лидеры стран по всему миру отреагировали на покушение.

«Мы выставили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трех часов мы увидели более двух тысяч заказов из Китая и США», - процитировали авторы статьи одну из продавщиц платформы.

Она уточнила, что всего минуты хватает на изготовление одной футболки. На продукции изображение Трампа и лозунг: «Стрельба делает меня сильнее». Стоимость мерча составляет 43 юаня или 518 рублей, а по скидке - 39 юаней, (470 рублей).

Ранее покушение на бывшего президента США Дональда Трампа назвали «чистым Голливудом». В произошедшем нашли пять странностей, в том числе в действиях охраны.

Бизнес Китай Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 18:32
Взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Автомобиль, которым управлял Томас Мэтью Крукс, был припаркован возле [места проведения митинга] Трампа в Батлере», - указали авторы материала.

Как передал ABC News со ссылкой на свои источники, винтовку, из которой стреляли в Трампа, купили законно. По информации телеканала, «следы» оружия ведут к отцу подозреваемого.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании молодой мужчина несколько раз выстрелил в политика из винтовки. Трамп прервал речь и спешно покинул площадку.

Один зритель погиб , двое тяжело ранены.

В покушении на Трампа нашли пять странностей. Одна из них: перед приездом Трампа не проверили должным образом места, где мог расположиться киллер.

The Wall Street Journal сообщала, для Секретной службы это стало огромнейшим провалом за последние десятилетия.

Неудавшееся покушение на Трампа, предположил блогер «Голос Мордора», сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок.

США Дональд Трамп Мужчины Оружие Машины Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 18:18
Прогресс отметили в расследовании дела о повреждении Balticconnector
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед. Об этом сообщил сотрудникам телерадиокомпании Yle старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

При этом детали расследования он предпочел не раскрывать. По словам Лохи, осенью специалисты подведут итоги расследования и обнародуют его результаты.

Сейчас правоохранители устанавливают маршрут передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга и, предположительно, повредил трубопровод.

Лохи добавил, что финским силовикам в ответ на их запрос прислали из Пекина материалы по делу.

Телекоммуникационный кабель газопровода Balticconnector снес, предположительно, якорь китайского судна New Polar Bear в начале октября 2023 года. В апреле 2024-го отремонтированный газопровод запустили в работу.

Уголовное дело Финляндия

Новости по теме