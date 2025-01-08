Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за пожаров

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса объявила об эвакуации жителей района Палисейдс, где проживает около 30 тысяч человек. Причиной стал сильный ветер, который способствовал распространению лесных пожаров.

«Резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в Палисейдс», - сообщили журналисты.

Сама Харрис в настоящее время находится в Вашингтоне.

В Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение, уточнял телеканал CNN. Президент городского совета Маркис Харрис-Доусон подчеркнул, что власти города будут использовать все доступные ресурсы для борьбы с огненной стихией. Он также отметил, что сейчас исполняет обязанности мэра, так как глава города Карен Басс находится в командировке.

Как писали «Известия» , власти Лос-Анджелеса обратились к жителям города с просьбой оставаться в укрытии и не выходить на дороги. Это необходимо для того, чтобы дать возможность спасателям и эвакуируемым быстро передвигаться.