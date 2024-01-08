08 января 2024, 18:30

Резиденция экс-премьера Японии сгорела в Токио из-за палочки с благовониями

Unsplash
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Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио. Предположительно, причиной пожара стала палочка с благовониями, сообщил телеканал NHK.

Огонь вспыхнул днем 8 января. Через два часа возгорание почти полностью ликвидировали усилиями 20 пожарных нарядов, но двухэтажное здание выгорело почти полностью. На той же территории почти полностью сгорела одноэтажная постройка. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В резиденции находилась дочь Танаки Макико, экс-министр иностранных дел, а также ее супруг. В результате никто не пострадал. По свидетельству Макико, она поставила палочки с благовониями в здании, где затем начался пожар. Полиция осмотрит место происшествия во вторник.

Ранее в аэропорту Токио загорелся принадлежавший авиакомпании Japan Airlines самолет Airbus A350. Пожар начался в одном из двигателей воздушного судна. В результате сильно пострадало крыло лайнера.

Пожары Япония Самолеты Авиакомпании
08 января 2024, 18:27
Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах
Pixabay
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Туристы из России попали в аварию на Филиппинах. Погибла одна женщина, двое мужчин получили травмы, сообщил Telegram-канал Shot.

ДТП случилось сегодня днем возле курортного города Себу, куда направлялись россияне. Как утверждали свидетели, автомобиль выехал на встречную полосу, после чего упал с высоты около 60 метров. Жертвой аварии стала 43-летняя женщина. Ее супруга и мужчину, который перевозил пассажиров, госпитализировали. На данный момент это все детали случившегося.

Ранее стало известно о гибели российского путешественника в ДТП на Шри-Ланке.

Mash написал, что это случилось 5 января, когда туристический автобус врезался в грузовик. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем от переутомления. Пострадали девять россиян, некоторым пришлось самим добираться до больницы.

В конце декабря автобус с российскими туристами попал в аварию на территории египетского аэропорта. Обошлось без пострадавших.

Туризм ДТП
08 января 2024, 18:20
Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии
РИА «Новости»
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Сотни тракторов с протестующими фермерами перекрыли дороги в Германии. Об этом сообщили «Известия» с места событий.

На дорогах выстроились целые колонны сельхозтехники с плакатами вроде «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование». Протесты контролируют правоохранители. Некоторые аграрии приехали с прицепами: ожидается, что акция завершится лишь через неделю.

Немецкие фермеры по всей стране бастуют против отмены льгот, требуют увеличить зарплаты и снизить налоги. Акции протеста готовятся в Гамбурге, Мюнхене и других городах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» назвал протесты «воплем отчаяния народа» - людей «довели до последней черты». Блогер указал, что акции отличаются массовостью и хорошей организованностью, но при этом отсутствием вектора. Кроме того, в их главе не стоят политические лидеры, что может стать критичным. По словам блогера, экономические потери от многодневных протестов могут быть огромными.

Германия Протесты Машины
08 января 2024, 17:47
Угроза пришла откуда не ждали. Расширение БРИКС бросит вызов Западу
РИА «Новости»
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Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg, группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.

Союз БРИКС стал неожиданной проблемой для коллективного Запада. Как сообщило агентство Bloomberg , группу стран едва ли воспринимали всерьез, но расширение межгосударственного объединения осложнило планы некоторых государств в отношении России.

«Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это немаловажно», - написали журналисты.

Работа БРИКС может оказаться необычайно эффективной. Одной из сильных сторон является финансирование инфраструктуры. Члены БРИКС согласны, что развивающаяся экономика нуждается в большем проектном финансировании.

«Кроме того, они хотят, чтобы эти деньги распределялись в соответствии с нормами, разработанными на местах, а не на Западе», - подчеркнули в издании.

Россия приняла на себя председательство в БРИКС с 1 января 2024 года. Оно будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Как написали авторы материала, они ожидают, что приоритеты РФ будут доминировать в первоначальной повестке дня расширенной группы.

Включение в состав БРИКС новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от энергетического кризиса.

Санкции Россия Запад БРИКС
08 января 2024, 17:45
Министр гражданской обороны Швеции допустил, что в стране будет война
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Швеция должна быть готова к возможной войне, заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин на конференции по нацбезопасности. Он добавил, что недостаточно просто задуматься о риске такого развития событий.

«Многие говорили об этом и раньше, но позвольте мне сделать это с большей ясностью: в Швеции может быть война», - сказал министр.

По его словам, он не пытается напугать шведов, а хочет лишь повысить их осведомленность на фоне повседневных проблем. Булин отметил, что сейчас перед каждым встает вопрос: «кто ты, если наступит война?» Он предложил план действий для разных категорий граждан - от частных лиц до представителей органов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. К примеру, чиновников Булин призвал подготовить план аварийного водоснабжения. Он также заявил о поддержке Украины со стороны Швеции.

Ранее призыв готовиться к войне озвучили в Нидердандах. Сенатор Алексей Пушков расценил это и другие подобные заявления как «болезненный зуд военачальников».

Швеция Европа Войны

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