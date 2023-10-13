Режим террористической угрозы ввели во Франции впервые за 32 года
Власти Франции объявили режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.
«Премьер-министр Элизабет Борн решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до „террористической угрозы“», - отметили журналисты.
Решение приняли после экстренного заседания Совета безопасности, которое возглавил президент Франции Эммануэль Макрон.
Данный уровень угрозы вводят после совершенного теракта или когда террористическая группировка переходит к действию. Впервые план Vigipirate активировали в 1991 году.
В пятницу, 13 октября, неизвестный мужчина атаковал школу в городе Аррас на севере страны. Жертвой нападения стал преподаватель, также ранения получили еще несколько человек.
В этот же день французская полиция задержала еще одного человека, который хотел проникнуть в еще одну школу в коммуне Аррас. Мужчина пытался ворваться в образовательное учреждение с двумя подозрительными чемоданами.