Режим террористической угрозы ввели во Франции впервые за 32 года

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«Премьер-министр Элизабет Борн решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до „террористической угрозы“», - отметили журналисты.

Решение приняли после экстренного заседания Совета безопасности, которое возглавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Данный уровень угрозы вводят после совершенного теракта или когда террористическая группировка переходит к действию. Впервые план Vigipirate активировали в 1991 году.

В пятницу, 13 октября, неизвестный мужчина атаковал школу в городе Аррас на севере страны. Жертвой нападения стал преподаватель, также ранения получили еще несколько человек.

В этот же день французская полиция задержала еще одного человека, который хотел проникнуть в еще одну школу в коммуне Аррас. Мужчина пытался ворваться в образовательное учреждение с двумя подозрительными чемоданами.