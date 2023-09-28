Режим предоставления убежища украинцам продлили в Евросоюзе

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«Совет согласился продлить режим временной защиты для людей, спасающихся от конфликта, до 4 марта 2025 года. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - указали в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продление статуса «позволит обрести уверенность более чем четырем миллионам» людей, которые выехали с Украины.

Временная защита подразумевает под собой опеку перемещенных лиц, не имеющих возможности вернуться в страну своего происхождения.

В Евросоюзе они получат статус резидента, доступ к рынку труда и недвижимости, медицинскую и социальную помощь, а также доступ к образовательным учреждениям для детей.

Ранее стало известно, что власти Германии в 2024 году сократят расходы на беженцев в два раза.

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