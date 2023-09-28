Режим предоставления убежища украинцам продлили в Евросоюзе
Европейский союз продлил до 4 марта 2025 марта специальный механизм предоставления убежища украинским гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Совет согласился продлить режим временной защиты для людей, спасающихся от конфликта, до 4 марта 2025 года. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - указали в сообщении.
В пресс-службе отметили, что продление статуса «позволит обрести уверенность более чем четырем миллионам» людей, которые выехали с Украины.
Временная защита подразумевает под собой опеку перемещенных лиц, не имеющих возможности вернуться в страну своего происхождения.
В Евросоюзе они получат статус резидента, доступ к рынку труда и недвижимости, медицинскую и социальную помощь, а также доступ к образовательным учреждениям для детей.
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