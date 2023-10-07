Режим чрезвычайного положения объявили в Израиле

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Командование тыла закрывает школы в Иерусалиме, а также центральном и южном Израиле. В стране объявили набор добровольцев в силы правопорядка. Бои с вторгшимися в Израиль боевиками ХАМАС идут в приграничных населенных пунктах.

«Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля», - говорится в сообщении.

Военные ХАМАС из сектора Газа начали ракетный обстрел городов на территории Израиля. Страна привела свою армию в полную боевую готовность и начала наносить ответные удары. Министр Израиля Йоав Галлант заявил, что движение совершило «серьезную ошибку».

Ранее «360» показало кадры ракетных ударов по Ашкелону в Израиле. Местные жители сообщили, что обстрелы ведутся по крупным скоплениям мирного населения, люди боятся выходить на улицу.