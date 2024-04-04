Режим бедствия ввели в Зимбабве из-за засухи

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«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - подчеркнул Мнангагва.

Небывалая засуха, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо, спровоцировала тяжелую продовольственную ситуацию в Зимбабве. Ранее режим бедствия из-за засухи ввели в Малави и Замбии, где значительно сократилось производство зерновых культур, в том числе кукурузы, и подскочили цены на продукты.

Ранее Эммерсон Мнангагва прогнозировал, что в 2024 году еды будет недоставать 2,7 миллиона жителей Зимбабве. На устранение последствий климатической катастрофы, по его оценкам, уйдет до двух миллиардов долларов.

В России пообещали самое жаркое лето за историю наблюдений и предупредили о возможных природных катаклизмах.