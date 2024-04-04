04 апреля 2024, 10:37

Режим бедствия ввели в Зимбабве из-за засухи

Global Look Press
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за сильной засухи. Он написал об этом в соцсети Х.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - подчеркнул Мнангагва.

Небывалая засуха, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо, спровоцировала тяжелую продовольственную ситуацию в Зимбабве. Ранее режим бедствия из-за засухи ввели в Малави и Замбии, где значительно сократилось производство зерновых культур, в том числе кукурузы, и подскочили цены на продукты.

Ранее Эммерсон Мнангагва прогнозировал, что в 2024 году еды будет недоставать 2,7 миллиона жителей Зимбабве. На устранение последствий климатической катастрофы, по его оценкам, уйдет до двух миллиардов долларов.

В России пообещали самое жаркое лето за историю наблюдений и предупредили о возможных природных катаклизмах.

Еда Питание Продукты
04 апреля 2024, 11:01
Посольство Израиля назвало число погибших россиян, служивших в ЦАХАЛ
Global Look Press
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Девять военнослужащих израильской армии, имевших российское гражданство, погибли с момента обострения ситуации в секторе Газа. Об этом заявили на брифинге в посольстве Израиля в России, сообщил РБК.

В дипломатическом представительстве отметили, что среди солдат ЦАХАЛ есть множество россиян, обладающих двойным гражданством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Из-за этих событий в армию еврейского государства мобилизовали 300 тысяч резервистов.

После атаки ХАМАС израильские силы начали наносить удары по сектору Газа, в том числе по мирным жителям. По данным Всемирного банка и ООН , 75% населения анклава стали беженцами. Свыше одного миллиона жителей Газы лишились домов, более половины оставшихся в секторе палестинцев голодают.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
04 апреля 2024, 09:40
Посол в Бельгии назвал гибридную войну НАТО против России беспрецедентной
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс развязал против России беспрецедентную гибридную войну, которая осложняется возможностью выхода ситуации из-под контроля. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны», - отметил дипломат.

Токовинин предупредил, что в противостоянии России и НАТО сломались почти все «предохранители», которые во времена СССР могли «обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля».

По его мнению, сейчас проблема угрозы уничтожения человеческой цивилизации из-за ядерной войны ушла на второй план в информационном пространстве.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс не сможет выстроить новую архитектуру безопасности , если не будет учитывать российские интересы. По его мнению, НАТО придется считаться с позицией России.

Бельгия Войны Россия НАТО История
04 апреля 2024, 08:17
США разместят ракеты средней дальности в Азии под предлогом сдерживания Китая
flickr
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Пентагон решил разместить в Азии ракеты средней дальности, чтобы сдерживать оборонный потенциал Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, его процитировала японская газета Asahi.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», - указал он.

Американский генерал не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планирует разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.

В газете добавили, что это будут первые ракеты средней дальности, размещенные в регионе с момента подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией в 1987 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. В беседе китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США.

США Ракеты Пентагон Китай Азия
04 апреля 2024, 08:16
Число пострадавших при землетрясении на Тайване выросло до 1038
Global Look Press
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Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 1038, сообщила местная газета China Times, сославшись на представителей пожарной службы. До этого последняя информация поступала о 1011 раненых.

Утром 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии у побережья префектуры Фукусима. Ночью подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай. Магнитуда землетрясения достигла 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения», - говорится в материале.

Из-за разрушения инфраструктуры десятки жителей и туристов оказались заблокированы в горах. Известно, что в ловушке находятся 93 человека. Еще с 52 не удается связаться.

Землетрясение, случившееся 3 апреля, стало самым мощным на острове за 25 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Тем не менее некоторые местные жители отнеслись к происходящему философски , пояснив, что на Тайване «все это привычно для людей».

Землетрясения Тайвань

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