Резервуар с нефтью взорвался в Таллине

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В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees , один человек.

Взрыв произошел в столичном районе Пыхья-Таллин, на улице Нылва, уточнили в статье. Травмы в результате ЧП получил работник порта, его пришлось госпитализировать.

Жителям домов, расположенных рядом с местом взрыва, разослали уведомления с просьбой закрыть окна и не покидать квартиры.

Пожар удалось потушить. Благодаря действиям спасателей полного разрушения резервуара не произошло. Как уточнило издание, в нем хранили большое количество топлива.

В Спасательном департаменте республики уточнили, что к борьбе с огнем привлекли семь бригад специалистов.

Информация о причинах ЧП не поступала.