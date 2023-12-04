Рейтинг президента Украины Зеленского упал до 37%

Источники журнала в украинской правящей элите подчеркнули, что конфликт между Зеленским и Залужным связан с провалом контрнаступления ВСУ. В правительстве хотят переложить ответственность на генералов.

В Верховной раде Украины все чаще звучат призывы отправить Залужного в отставку. Об этом говорили депутаты Марьяна Безуглая и Давид Арахамия. Украинские парламентарии потребовали от главкома ВСУ предоставить план ведения боевых действий в 2024 году.

На фоне этого глава Минобороны Украины Рустем Умеров анонсировал кадровые перестановки. Пока они затронут командующих Объединенными силами и Оперативно-стратегической группировкой войск.

Залужный все еще проходит свидетелем по делу о сдаче Херсона ВС России в 2022 году. Однако его статус могут изменить и переквалифицировать на подозреваемого.

Несмотря на очевидное противостояние Зеленского и Залужного, в офисе украинского президента заявляют, что никакого конфликта нет. Жесткие дискуссии между главой государства и военачальником объяснили действующей управленческой моделью.