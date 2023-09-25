Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд
Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена достиг антирекорда. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщил телеканал NBC.
По данным источника, деятельность главы государства не одобряют 56% американских избирателей, это самый низкий показатель после его вступления на пост в 2020 году. Поддержку Байдену высказал 41% избирателей.
Также 59% респондентов не устроила экономическая политика США во время работы Байдена, а его действия во внешней политике негативно оценили 53% граждан.
Кроме того, 74% участников опроса выразили опасение, что у Байдена в силу возраста нет необходимого физического и психического здоровья, чтобы переизбираться на второй срок президентства.
Всего в опросе приняли участие около тысячи граждан США, статистическая погрешность не превысила 3,1%.
Ранее стало известно, что Белый дом начал подготовку к вероятному импичменту действующего президента.