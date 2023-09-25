Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

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По данным источника, деятельность главы государства не одобряют 56% американских избирателей, это самый низкий показатель после его вступления на пост в 2020 году. Поддержку Байдену высказал 41% избирателей.

Также 59% респондентов не устроила экономическая политика США во время работы Байдена, а его действия во внешней политике негативно оценили 53% граждан.

Кроме того, 74% участников опроса выразили опасение, что у Байдена в силу возраста нет необходимого физического и психического здоровья, чтобы переизбираться на второй срок президентства.

Всего в опросе приняли участие около тысячи граждан США, статистическая погрешность не превысила 3,1%.

Ранее стало известно, что Белый дом начал подготовку к вероятному импичменту действующего президента.