Рейсовый автобус попал в ДТП в Торонто

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в канадском городе Торонто. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии автобус вылетел в кювет. В момент ДТП в нем находились 14 человек, 11 из них госпитализировали с различными травмами. Кроме того, в больницу попал водитель легкового автомобиля.

Ранее грузовик влетел в перевернувшийся автобус в районе города Акчадаг в Турции. Автобус ехал из Стамбула в Малатью, но по пути перевернулся. После этого в него въехал грузовик, следовавший в том же направлении. В результате аварии погибли четыре человека. Травмы получили 36 человек. Причиной ДТП могли стать природные условия: гололедица и густой туман.