07 июля 2024, 13:02

«Ревнуют». Песков оценил реакцию западных на стран на визит Моди в России

РИА «Новости»
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Западные страны внимательно следят за подготовкой и предстоящим визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, потому что понимают всю значимость его переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет как в расширенном, так и узком составе , предупредил ранее Песков.

Он подчеркнул, что это первая личная встреча политиков за последние четыре года, поэтому ожидается полноформатный визит. Песков добавил, что стороны обсудят вопросы взаимодействия и партнерства.

Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приедет в Москву в понедельник, 8 июля.

Песков сравнил реакцию западных стран на визит Моди в Россию с ревностью.

«Ревнуют - значит, внимательно отслеживают, если внимательно отслеживают, значит, придают большое значение. Здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение», - заявил представитель Кремля.

Кремль Индия Дмитрий Песков Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди
07 июля 2024, 12:55
БРИКС назвали серьезной силой в мировой экономике
РИА «Новости»
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Страны БРИКС превращаются в главную силу мировой экономики, объединение активно участвует в формировании глобальной повестки. Об этом на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, его слова привело РИА «Новости».

«В составе БРИКС нет единственной ведущей силы. Нам удалось совместными усилиями создать в БРИКС культуру диалога, которая основана на учете интересов и уважении пути развития друг друга. Это помогает при решении самых сложных вопросов находить точки соприкосновения», - отметил он.

Посол подчеркнул, что государства БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики.

«Средние показатели экономического роста в странах-членах БРИКС, по предварительным оценкам, в 2024 году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП стран БРИКС уже превзошел ВВП государств „Большой семерки“», - добавил Моргулов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС одной из опор нового зарождающегося миропорядка.

Экономика БРИКС
07 июля 2024, 11:40
Умерла первая жена Фиделя Кастро
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Первая жена государственного деятеля и кубинского революционера Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в социальной сети X сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес ушла, окруженная большой любовью. От нас ушла великая женщина», - написал он.

Диас-Балларт стала женой Кастро в 1948 году, спустя год у пары родился сын Фидель. Однако уже в 1955 году брак распался после очередной неудачной попытки совершить на Кубе революцию. Позднее Диас-Балларт переехала в Испанию, где проживала вплоть до своей кончины.

В декабре 2023 года стало известно о смерти младшей сестры Фиделя Кастро Хуаните в возрасте 90 лет. В 1961-м году ее завербовали американские спецслужбы, после чего она на протяжении трех лет собирала информацию о брате для ЦРУ.

Куба
07 июля 2024, 04:55
«Котострофа». У живущего на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
Freepik
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Резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, где последние 14 лет живет кот Ларри, предсказали «котострофу» после появления новости о том, что занявший эту должность Кир Стармер переедет вместе со своим котом Джо-Джо. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо „обожают“ его дети», - говорится в публикации.

Как заявила изданию специалист по поведению кошек Ники Треворроу, на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если Ларри ощутит угрозу со стороны соседа. По ее словам, первое время их можно подержать в разных помещениях, чтобы они еще до своей встречи привыкли к запаху друг друга.

Кота Ларри взяли из приюта в 2011 году, он прославился боевым характером. В 2022 году прогнал большую лису с территории резиденции, а еще целых четыре года враждовал с бывшим главным мышеловом МИД страны - котом Палмерстоном.

Ранее на странице кота Ларри в соцсети X сообщили, что он напоследок нагадил в ботинок премьера Риши Сунака.

Лондон Великобритания Коты Животные
07 июля 2024, 04:01
Запад разозлили переговоры Орбана и Путина
РИА «Новости»
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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным разбила тезис некоторых западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры. Об этом заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на своем YouTube-канале.

«ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию об отсутствии альтернативы военной поддержке Украины <…> На это он согласился под давлением США», - отметил он.

Журналист указал, что Орбан пошел наперекор командованию и прилетел в Москву для встречи с Путиным. Несмотря на отрицание представителей ЕС о возможности переговоров с российским лидером, «разговаривать с ним можно», добавил Райц.

Премьер Венгрии провел встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. По словам Орбана, российский лидер в совершенстве владеет навыком ведения переговоров.

Германия Венгрия Россия Владимир Путин

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