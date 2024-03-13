13 марта 2024, 11:56

Реванш состоится. Байден и Трамп набрали мандаты для выдвижения

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Опрос избирателей показал, что действующий президент США Джо Байден и бизнесмен Дональд Трамп получили необходимое количество мандатов для выдвижения от Демократической и Республиканской партий на президентские выборы в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times.

По итогам результатов экзитполов после первичного голосования в штатах Вашингтон, Джорджия, Миссисипи и на Северных Марианских островах Дональд Трамп получил 1228 мандата, что на 13 больше необходимого для выдвижения количества. Джо Байден заручился 2101 мандатами при 1968 минимальных.

Демократ столкнулся с символической оппозицией на праймериз своей партии, что, по словам журналистов, типично для действующего президента. В отличие от него республиканец оставался фаворитом в течение нескольких месяцев.

Джо Байден обошел Дональда Трампа на выборах 2020 года, набрав более 81 миллиона голосов. Республиканец призывал аннулировать результаты из-за бездействия ФБР в скандале вокруг ноутбука Хантера Байдена.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
13 марта 2024, 10:39
США пригрозили российским журналистам в Латинской Америке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отчет Южного командования Минобороны США, в котором работа российских журналистов в Латинской Америке рассматривалась как «подрывная», является угрозой представителям СМИ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировал Sputnik.

«Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам», - подчеркнула дипломат.

По ее мнению, представители силовых ведомств США не должны заниматься такими вопросами.

Ранее аналитический центр Atlantic Council заявил, что российские СМИ, в том числе Sputnik и RT, имеют влияние в Латинской Америке. Это представляет угрозу интересам США в регионе.

Весной 2023 года Южное командование Минобороны США запросило у конгресса дополнительное финансирование, чтобы остановить распространение влияния RT и Sputnik.

Гонения на российские СМИ усилились в 2016 году, но после начала спецоперации их стали блокировать. Это также коснулось приложений на зарубежных цифровых площадках.

США Работа Запад МИД РФ Латинская Америка
13 марта 2024, 10:19
Шарий решил обратиться к России насчет расследования покушения на него в Испании
Читайте нас в: Google Новости
Украинский блогер Анатолий Шарий собирается обратиться за помощью в расследовании якобы совершенного на него покушения к российским правоохранителям. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

«Информация <…> дает мне повод обратиться к специальным службам РФ с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», - указал он.

Блогер уточнил, что готов передать всю полученную им информацию о покушении российским службам.

Анатолий Шарий в социальных сетях 6 марта сообщил, что на его машину в Испании напали. По его словам, их с супругой пытались убить, расстреляв из автомата с глушителем. Он уточнил, что «работал» один киллер. Другой человек якобы следил за автомобилем Шария.

Блогер добавил, что за неделю до этого испанские силовики получили информацию о подготовке покушения , в том числе с фамилиями участников.

Убийства Блогеры Россия Испания
13 марта 2024, 10:07
Финляндия не решила проблему безопасности отчуждением от России — Путин
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Решение вступить в НАТО не обеспечило Финляндии более высокий уровень безопасности как в отношениях с Россией, так и в целом на территории Европы. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что в последние годы Финляндия и Россия сильно сблизились в бытовом плане. По словам президента, в Хельсинки и приграничных районах стали принимать оплату в рублях и развешивать объявления на русском языке. Владимир Путин сказал, что это могло вызвать недовольство, и политические силы воспользовались ситуацией.

«Вся совокупность этих факторов и привела к этому решению [вступить в НАТО]. Мне кажется, но я на 100% утверждать не могу. Во всяком случае, это точно совершенно никак не улучшает ситуацию с точки зрения безопасности. И в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом», - сказал он.

Владимир Путин объявил, что у границ с Финляндией разместят российские подразделения и средства поражения. Он заявил, что вступление в НАТО не имело смысла с точки зрения обеспечения национальных интересов.

Финляндия Дипломатия Международные отношения Россия НАТО
13 марта 2024, 09:32
Путин указал на бессилие Запада перед единством российского народа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После начала специальной операции западные страны хотели быстро покончить с Россией, но столкнулись с растущими возможностями Вооруженных сил, устойчивостью финансово-экономической системы государства и единством российского народа. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» сказал президент страны Владимир Путин.

По его словам, некоторая часть западных элит не хочет видеть рядом с собой такую большую страну и думает о том, чтобы ее разделить. После начала боевых действий Запад путем санкций и руками украинских националистов хотел покончить с Россией.

«Отсюда и пошел лозунг о необходимости нанесения России стратегического поражения в бою. Но потом пришло осознание, что это является маловероятным, а еще позднее - невозможным. Теперь он в бессилии перед единством русского народа», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия намерена закончить украинский конфликт, а не раскручивать его маховик.

Ранее Путин дал понять западным элитам, что их «бал вампиров» заканчивается.

Россия Запад Владимир Путин

Новости по теме