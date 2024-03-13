Реванш состоится. Байден и Трамп набрали мандаты для выдвижения

По итогам результатов экзитполов после первичного голосования в штатах Вашингтон, Джорджия, Миссисипи и на Северных Марианских островах Дональд Трамп получил 1228 мандата, что на 13 больше необходимого для выдвижения количества. Джо Байден заручился 2101 мандатами при 1968 минимальных.

Демократ столкнулся с символической оппозицией на праймериз своей партии, что, по словам журналистов, типично для действующего президента. В отличие от него республиканец оставался фаворитом в течение нескольких месяцев.

Джо Байден обошел Дональда Трампа на выборах 2020 года, набрав более 81 миллиона голосов. Республиканец призывал аннулировать результаты из-за бездействия ФБР в скандале вокруг ноутбука Хантера Байдена.