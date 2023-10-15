Ресурсов больниц сектора Газа хватит лишь на 48 часов

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«Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов», - процитировал ТАСС заявление.

Прекращение работы поставит жизни тысяч палестинцев под угрозу. Кроме того, отсутствие электроснабжения поставило «на грань краха» здравоохранение и водоснабжение.

В Управлении ООН указали, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке число жерт среди палестинского населения увеличилось до 2228, число пострадавших - до 8744.

Также стало известно, что пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом остался закрытым для перемещения людей и грузов, несмотря на появлявшуюся информацию о том, что между Египтом, Израилем, Катаром и США была достигнута договоренность об открытии перехода в субботу, 14 октября.

Ранее ВОЗ назвала смертным приговором приказ руководства Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа. Там же добавили, что медицинские учреждения работают на пределах возможностей.