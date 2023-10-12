Республиканцы выдвинули кандидатуру Скализа на пост спикера палаты представителей

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Выбор кандидата на место Кевина Маккарти после его отстранения прошел в закрытом режиме. Скализ смог претендовать на пост по итогам голосования на встрече Республиканской партии. Его кандидатуру выбрали 113 человек. За оппонента Скализа из Огайо Джима Джордана свой голос отдали 99 человек.

Сами выборы спикера могут состояться в среду, 18 октября.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца Джордана на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Бывший глава страны напомнил, что тот занимает пост председателя юридического комитета палаты представителей. Представитель Республиканской партии силен в вопросах, касающихся преступности, охраны границ и ветеранов.

До этого Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти в результате голосования по импичменту.