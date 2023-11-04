Республиканцы в США поспорили из-за нацбезопасности и Украины

Несколько сенаторов раскритиковали Табервилля, отметив увеличивающийся риск для американских военнослужащих в свете украинского конфликта, обострения между Израилем и Палестиной, а также напряжения в отношениях Китая с соседними странами. Действия Табервилля ставят под угрозу национальную безопасность США, заявил помощник американского президента в этой области Джейк Салливан.

Он отметил, что множество офицеров находятся в неопределенном положении вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Параллельно с этим в сенате возникли разногласия по вопросу предоставления пакета помощи Украине. Одни выступают за финансирование ВСУ, другие являются категорическими противниками инициативы.

Секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер накануне сообщила, что имевшиеся у администрации США дополнительные средства на помощь Украине исчерпаны. По ее словам, американские власти продолжат оказывать помощь ВСУ, но в меньшем объеме.