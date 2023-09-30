Республиканцы США внесли новый проект бюджета за несколько часов до шатдауна

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Спикер палаты Кевин Маккарти заявил, что новый временный проект бюджета сохранит работу правительства и не оставит без зарплат военных.

«Если кто-то хочет выступить против такого решения и подбить демократов проголосовать против, то шатдаун окажется на его совести», - заявил политик.

Комментируя отсутствие помощи Украине, Маккарти заявил, что страна уже получила от США три миллиарда долларов, поэтому 45 дней вполне может провести без дополнительных финансовых вливаний.

Представитель от демократической партии Кэтрин Кларк в беседе с журналистами заявила, что демократы не поддержат проект закона, пока внимательно не изучат всю 71 страницу подготовленного проекта. Она пояснила, что запросила полтора часа для внимательного изучения предложений.

«У нас серьезные проблемы с доверием», - пояснила Кларк.

Если палата представителей США не утвердит проект бюджета до предстоящей полуночи (07:00 по московскому времени), то все государственные структуры остановят работу из-за прекращения финансирования.

Пресс-служба Белого дома уже запустила обратный отсчет на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), публикуя сообщения каждый час со словами, что ответственность за шатдаун лежит на республиканцах.

Палата представителей США получила промежуточный проект бюджета, который позволит не останавливать работу правительства на 45 дней. Но в новом документе нет статьи о военной помощи Украине. Как сообщила газета The Washington Post , с таким заявлением выступил представитель республиканской партии Том Коул.