21 февраля 2024, 07:55

Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США

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Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Республиканцы «перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна». Они ждут приостановку работы правительства США из-за того, что там так и не приняли решение о продолжении финансирования.

«Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней», - отметил один конгрессмен-республиканец.

Собеседники издания утверждают, что правительство США на некоторое время все же прекратит свою работу из-за отсутствия постоянного бюджета и того факта, что они не смогли принять очередную временную резолюцию.

Еще один источник назвал ситуацию либо «близкой к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется».

При этом, по данным «Известий» , Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, согласно которой финансирование некоторых американских ведомств продлевается до начала весны.]прокт утвердили еще в январе.

Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios , ссылаясь на собственные источники.

США Конгресс США
21 февраля 2024, 07:46
Франция призналась в росте зависимости от поставок удобрений из России
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Зависимость Франции от поставок удобрений из России растет. На это обратил внимание депутат французского парламента Жан-Люк Бурго в обращении к правительству страны. Текст оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Бурго обратил внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марка Фено на эту проблему. Депутат отметил, что импорт удобрений из России сильно влияет на французский сельскохозяйственный сектор.

«Ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», - отмечается в письме.

Из-за напряженности, связанной с украинским конфликтом, подскочили цены на сырье, в том числе газ, что повлекло остановку многих промышленных предприятий Европы, указал Жан-Люк Бурго. Начался массовый импорт удобрений из России, где сырье добывается из доступных ресурсов и цены на газ куда выгоднее - соответственно, производственные затраты куда ниже. За 11 месяцев 2023 года объем импорта увеличился до 725 тысяч тонн, хотя двумя годами раньше составлял 442 тысячи. Бурго попросил министра пояснить, какие меры будут приняты для подтверждения соответствия импорта нормам хранения.

Ранее о зависимости Европы от российских удобрений заявляли в Норвегии.

Экспорт Франция Удобрения
21 февраля 2024, 07:39
Байден приказал своему штабу представить Трампа невменяемым
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Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании попросил своих помощников учесть выступления бывшего американского лидера Дональда Трампа и показать его невменяемым. Об этом сообщил CNN.

Источник телеканала отметил, что Байден приказал своему штабу «агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях» и обратить внимание на «сумасшедшую дрянь» в заявлениях конкурента.

По словам журналистов, действия Байдена продемонстрировали, что ему важно выставить Трампа непригодным для должности президента.

Ранее бывший американский лидер сравнил США со страной третьего мира. Он выразил мнение, что наплыв мигрантов и высокая коррумпированность судебной системы негативно влияют на государство. Трамп добавил, что если его судебное преследование не отменят, то с США все скоро перестанут вести дела.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
21 февраля 2024, 06:54
Стало известно, какие банки Китая перестали принимать платежи из России
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Из-за угрозы вторичных санкций крупнейшие китайские банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от российских финансовых организаций. Об этом сообщили «Известия».

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщил, что с начала 2024 года банки прекратили принимать платежи из российских финорганизаций, попавших в санкционные списки коллективного Запада. Это крупнейшие китайские банки - Industrial and Commercial Bank of China занимал первое, China Construction Bank второе, а Bank of China четвертое место по объему активов в своей стране. Специалист связал их действия с 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза.

Китайские банки опасаются вторичных санкций со стороны американского правительства. Алексей Порошин сообщил, что оборот Китая с США значительно превысил объемы торговли с Россией.

Банки ОАЭ вслед за Турцией и КНР стали отказывать россиянам в обслуживании. Участники рынка связали это с риском попасть под санкции.

Банки Экспорт Международные отношения Торговля Санкции Россия Китай Экономика
21 февраля 2024, 06:40
Россия предостерегла от обсуждения «украинского сюжета» на заседании СМИД G20
РИА «Новости»
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Участники заседания Совета министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро обсудят международную напряженность и глобальное управление. Попытки Запада включить в повестку украинский вопрос вызовут разногласия, предупредил МИД России.

В дипведомстве заявили, что российская делегация планирует настаивать на неприемлемости политизации G20. Задача сообщества - решать социально-экономические вызовы, а не геополитические вопросы. Дипломаты призовут не превращать «двадцатку» в альтернативу Совбеза ООН.

«Включение в повестку „Группы двадцати“ с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, - деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции», - предупредила пресс-служба.

Участники встречи под председательством Бразилии обсудят две основные темы - изменение системы глобального управления и международную напряженность. Министр Сергей Лавров уже прибыл в Рио-де-Жанейро.

Саммиты Бразилия G20 Международные отношения МИД РФ

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