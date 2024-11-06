06 ноября 2024, 07:52

Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом

Википедия
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Республиканская партия получила половину мест в сенате на выборах в США и лишила демократов контроля над верхней палатой американского конгресса. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным источника, республиканцы уже получили 50 из 100 мест, тогда как у демократов всего лишь 42 кресла.

В текущем составе демократы контролируют 51 место в сенате, а представители Республиканской партии - 49 мест. Согласно американскому законодательству, в том случае, если число голосов в сенате делится поровну при рассмотрении законодательных инициатив, то решающее слово примет вице-президент США, обладающий полномочиями председателя верхней палаты конгресса.

Республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США на выборах. Согласно прогнозу, они уже обеспечили себе 159 кресел из 435, тогда как у демократов - 103.

США Конгресс США Выборы президента США
06 ноября 2024, 06:36
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине
РИА «Новости»
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Отрыв кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от представителя Демпартии Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсине сократился до одного процентного пункта. Это данные после подсчета 48% голосов на выборах президента США, сообщило агентство Associated Press.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 06:26
Республиканцам предрекли победу на выборах в сенат и палату представителей
РИА «Новости»
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Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе. Такой прогноз сделали аналитики телеканала Fox News.

По их данным, Республиканская партия набирает 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего же в верхней палате конгресса 100 кресел.

В палате представителей республиканцы в настоящий момент получили 114 мест, а демократы - 80. Всего там 435 мест.

Всеобщие выборы в США стартовали 5 ноября. На них изберут президента и вице-президента, треть сената и всю палату представителей конгресса, а также более 10 губернаторов. Большинство участков для голосования закроются 6 ноября к 08:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 178 голосов выборщиков по итогам промежуточной обработки бюллетеней. У Харрис - 99 голосов.

По последним данным, Трамп побеждает во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Техасе. Харрис выиграла в Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы Республиканская партия США
06 ноября 2024, 05:55
«Кошмарный сценарий». В Британии заявили об угрозе катастрофы в США
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Соединенные Штаты могут погрузиться в «полный гражданский хаос» в случае затягивания оглашения победителя на президентских выборах. Таким мнением поделился в статье для британской газеты Daily Mail политический редактор Питер Ван Онселен.

Опросы уже показывают, что борьба будет напряженной. Кроме того, независимо от исхода результаты начнут оспаривать в ключевых штатах, где будут пересчитывать голоса. Ван Онселен также не исключил, что голоса коллегии выборщиков разделятся поровну.

По его словам, политика США в настоящее время нестабильна. Помимо этого, следует учесть, что говорят друг о друге кандидаты в президенты, а также вспомнить утверждения об украденных выборах 2020 года, которые привели к беспорядкам в Капитолии.

«Затянувшийся процесс определения следующего президента создаст огромную напряженность. И именно здесь может развернуться потенциальный кошмарный сценарий», - предупредил он.

Ранее жители Нью-Йорке устроили одиночные пикеты у здания башни Trump Tower, причем там собрались и противника Трампа, и его сторонники.

США Дональд Трамп Беспорядки Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 05:27
В Нью-Йорке митингующие устроили пикеты возле башни Trump Tower
РИА «Новости»
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Жители Нью-Йорка провели одиночные пикеты у здания башни Trump Tower на фоне проходящих в США выборов. Об этом сообщили «Известия».

Как рассказал корреспондент издания Антон Золотницкий, у здания собрались противники кандидата в президенты США от республиканцев. Они считают, что Дональд Трамп замешан в связях с Россией. При этом возле башни находятся и сторонники бывшего главы государства.

«Сегодня я проголосовала за Трампа в третий раз», - рассказала американская избирательница.

Свой выбор она объяснила тем, что политик предлагает наиболее практичные решения по трем ключевым пунктам - экономике, преступности и проблемы с иммиграцией. Кроме того, она считает, что Трамп поддерживает «простых работяг, как она сама».

Ранее появилась информация, что республиканец первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, в то время как его соперница от демократов Камала Харрис смогла заручиться только 71. Для победы на выборах требуется получить 270 голосов.

США Нью-Йорк Дональд Трамп Митинги Выборы президента США

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