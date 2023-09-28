Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024 года

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Согласно указу Шахраманяна, до 1 января 2024 года все госучреждения должны быть распущены.

«Распустить все госучреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в документе.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе жителям, которые находятся за пределами республики, после вступления указа в силу, нужно ознакомиться с условиями реинтеграции - их предоставил Азербайджан.

Это необходимо, чтобы принять самостоятельное решение о возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах.

Указ Шахраманяна вступает в силу сразу после публикации.

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