Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024 года
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Об этом сообщил «Sputnik Армения».
Согласно указу Шахраманяна, до 1 января 2024 года все госучреждения должны быть распущены.
«Распустить все госучреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в документе.
Населению Нагорного Карабаха, в том числе жителям, которые находятся за пределами республики, после вступления указа в силу, нужно ознакомиться с условиями реинтеграции - их предоставил Азербайджан.
Это необходимо, чтобы принять самостоятельное решение о возможности пребывания или возвращения в Нагорный Карабах.
Указ Шахраманяна вступает в силу сразу после публикации.
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