Республика Конго начала обсуждать с Россией добычу полезных ископаемых

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Он напомнил, что государство обладает большим запасом полезных ископаемых и предложил России помочь с их разработкой. Глава государства также указал на заинтересованность страны в производстве удобрений.

«В Конго много возможностей», - подчеркнул он.

По словам Сассу-Нгессо, благодаря российским партнерам Конго может начать производить фосфатные и калийные удобрения.

Ранее глава республики приехал в Россию с официальным визитом. Сассу-Нгессо встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили перспективы партнерства, а также международную и региональную повестку дня.

За существенный вклад в развитие и укрепление отношений Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета. Государства отметили 60-летие дипломатических контактов. По мнению российского лидера, отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.