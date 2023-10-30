«Решили сменить марионетку». США начали подыскивать нового кандидата на роль президента Украины

«Это зависит <…> от того, решат ли американцы - реальные хозяева Украины, - оставить или сменить свою марионетку. Но у меня есть определенные сомнения. Я думаю, американцы прекрасно понимают, что действующий режим не эффективен. Американцы вкладывают огромные средства в киевский режим, а эффективность, с их точки зрения, нулевая», - заявил Азаров.

Политик предположил, что сейчас в Америке идет активный поиск и подбор кандидатов. Именно поэтому повысилась публичная активность экс-советника Зеленского Алексея Арестовича*, который внезапно начал критиковать действующую власть. Бывший президент Украины Петр Порошенко, по словам Азарова, не будет баллотироваться, если ему не скажут об этом в США. Но Америке вряд ли нужен такой коррумпированный кандидат.

Кроме того, Азаров сравнил действующую киевскую власть с нацистской. По его словам, в Германии были оппозиционные Гитлеру партии - коммунисты и социал-демократы. Но после 1933 года их участники оказались либо в могиле, либо в концлагерях, либо за рубежом. Похожая ситуация с коммунистами и Партией регионов на Украине: они либо заграницей, либо в тюрьме, либо убиты.

Ранее обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч заявил, что Украина стала несостоявшимся государством из-за долгов Западу, которые никто не собирается списывать.

*Алексей Арестович внесен в России в перечень террористов и экстремистов, а также объявлен в розыск по уголовной статье.