30 октября 2023, 02:06

«Решили сменить марионетку». США начали подыскивать нового кандидата на роль президента Украины

Офис президента Украины
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США убедились в неэффективности президента Украины Владимира Зеленского и начали искать ему замену. О том, будут ли в следующем году на Украине выборы и кто может прийти на смену Зеленскому, «Известиям» рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Это зависит <…> от того, решат ли американцы - реальные хозяева Украины, - оставить или сменить свою марионетку. Но у меня есть определенные сомнения. Я думаю, американцы прекрасно понимают, что действующий режим не эффективен. Американцы вкладывают огромные средства в киевский режим, а эффективность, с их точки зрения, нулевая», - заявил Азаров.

Политик предположил, что сейчас в Америке идет активный поиск и подбор кандидатов. Именно поэтому повысилась публичная активность экс-советника Зеленского Алексея Арестовича*, который внезапно начал критиковать действующую власть. Бывший президент Украины Петр Порошенко, по словам Азарова, не будет баллотироваться, если ему не скажут об этом в США. Но Америке вряд ли нужен такой коррумпированный кандидат.

Кроме того, Азаров сравнил действующую киевскую власть с нацистской. По его словам, в Германии были оппозиционные Гитлеру партии - коммунисты и социал-демократы. Но после 1933 года их участники оказались либо в могиле, либо в концлагерях, либо за рубежом. Похожая ситуация с коммунистами и Партией регионов на Украине: они либо заграницей, либо в тюрьме, либо убиты.

Ранее обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч заявил, что Украина стала несостоявшимся государством из-за долгов Западу, которые никто не собирается списывать.

*Алексей Арестович внесен в России в перечень террористов и экстремистов, а также объявлен в розыск по уголовной статье.

США Владимир Зеленский Украина
30 октября 2023, 07:09
«Масштабы антисемитизма ужасающи». Вице-канцлер призвал жителей Германии прекратить выступления
РИА «Новости»
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Жители Германии должны следовать конституции и не допускать антисемитизма. Его проявления достигли ужасающих масштабов, заявил газете Bild вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии», - сказал он.

Роберт Хабек заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Он призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.

Германия поддержала Израиль в обострении конфликта с палестинским движением ХАМАС. Канцлер Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что обеспечение безопасности и существования страны - задача ФРГ. Немецкая армия перебросила свой спецназ на Кипр на случай еще большей эскалации и эвакуации граждан с израильской территории.

Германия Израиль Беспорядки
30 октября 2023, 06:40
Призывы Байдена из Овального кабинета помогать Украине и Израилю не убедили рядовых американцев
РИА «Новости»
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Раскол по вопросу поддержки Украины и Израиля произошел не только в Республиканской, но и Демократической партии США. Президент Джо Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать эти страны, сообщил журнал Foreign Policy.

После поездки в Израиль американский президент обратился к нации, попытался увязать помощь киевскому режиму с поддержкой израильского народа и запросил у конгресса дополнительные 106 миллиардов долларов на оборону. Колумнист издания Мэттью Крениг заявил, что за 18 месяцев украинского конфликта Джо Байден не объяснил, почему он важен для Штатов, и последняя речь не прояснила ситуацию. Попытки президента связать столкновение в Европе с ближневосточным он назвал запутанными и трудными для понимания.

«Но самое главное, он так и не объяснил, почему среднестатистический американец, например, моя семья и друзья в Миссури, должны волноваться о том, что происходит в секторе Газа или на Украине», - сказал журналист.

Его коллега Эмма Эшфорд заявила, что Белый дом давно готовил речь по Украине, и для выступления Джо Байдена в Овальном кабинете администрация буквально втиснула тему Израиля в заранее заготовленный текст. По ее мнению, получилось неудачно. Журналист уверена, что призывы Джо Байдена не нашли отклика даже у его электората.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отказался поддерживать оказание помощи Украине и Израилю одним пакетом. Сенаторы-республиканцы разработали законопроект , который позволит конгрессу выделить деньги по отдельности.

США Украина Джо Байден
30 октября 2023, 05:51
«Кому она нужна?» Попытку Байдена связать помощь Израилю и Украине высмеяли в США
РИА «Новости»
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Попытка президента США Джо Байдена одновременно согласовать с конгрессом помощь Украине и Израилю вызовет недовольство даже даже среди избирателей-демократов. Такое мнение выразили колумнисты журнала The Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

«Байден собрал все воедино, чтобы попытаться заставить членов Республиканской партии проголосовать за законопроект. <…> Но мы посмотрим, сработает ли это. Некоторые республиканцы настаивают на том, чтобы различные статьи получали отдельные голоса», - заявил Мэттью Крениг.

Сравнение Украины с Израилем журналист назвал «по-настоящему нелепым». По его мнению, электорат Байдена не оценит попытку связать два эти конфликта.

По мнению Эшфорд, Байден даже не попытался объяснить, почему среднестатистического американца должна волновать Газа или Украина. Аргумент, что Путин, в случае победы на Украине, нападет на Польшу, журналистка нашла несостоятельным.

В пятницу, 20 октября, Байден запросил у конгресса более 61 миллиарда долларов для Украины и Израиля. Но конгрессмены от Республиканской партии выступили против объединения бюджетов для поддержки для этих стран.

Группа сенаторов-республиканцев даже разработала законопроект о выделении средств США на помощь Израилю независимо от Украины. Сенатор от Канзаса Роджер Маршалл заявил, что помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки денег на Украину.

США Украина Джо Байден
30 октября 2023, 04:16
ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру Сирии
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Армия обороны Израиля обстреляла военную инфраструктуру на территории Сирии в ответ на атаку на страну. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад, в ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», - заявили в пресс-службе.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана израильский самолет нанес удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» в Ливане. Уточнялось, что под огнем оказались военная инфраструктура.

Израильские солдаты также нанесли удары по сирийской территории 25 октября, указав, что удары пришлись по военной инфраструктуре и минометным установкам армии Сирии.

Накануне армия Израиля предотвратили проникновение в страну представителей палестинских радикалов из сектора Газа. Террористов обнаружили, когда они выходили из шахты туннеля рядом с погранпереходом «Эрез».

Израиль Сирия

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