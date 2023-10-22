Решения Байдена по Израилю приведут к Армагеддону — экс-советник Пентагона
Обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за политики американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху, что если „Хезболла“ нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля», - сказал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США начали обсуждение с Израилем о создании временного правительства в секторе Газа при поддержке Организации Объединенных Наций. В материале отметили, что такие меры понадобятся в случае вытеснения радикального палестинского движения ХАМАС с территории. Сейчас обсуждение этого вопроса на ранней стадии, все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
Конфликт между Палестиной и Израилем обострился утром 7 октября. Боевики ХАМАС выпустили в сторону государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответную операцию под названием «Железные мечи».