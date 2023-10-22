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«На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху, что если „Хезболла“ нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля», - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США начали обсуждение с Израилем о создании временного правительства в секторе Газа при поддержке Организации Объединенных Наций. В материале отметили, что такие меры понадобятся в случае вытеснения радикального палестинского движения ХАМАС с территории. Сейчас обсуждение этого вопроса на ранней стадии, все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился утром 7 октября. Боевики ХАМАС выпустили в сторону государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответную операцию под названием «Железные мечи».