Решение США по российским активам оценили в Госдуме

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«Это преступление, которое должно получить оценку иностранных государств и международных структур. США и их „шестерки“ стреляют себе в ногу. Никакой бизнес не станет вкладываться в эти страны, если его средства могут похитить по надуманным предлогам», - отметил он.

Политик подчеркнул, что страны «Большой семерки» окончательно разрушили миф о якобы неприкосновенности частной собственности, на которой первоначально базировалась правовая система Евросоюза и США.

«У нашей страны возникают юридические и моральные основания для действий в отношении активов G7», - добавил парламентарий.

Володин добавил, что для отечественных предпринимателей самыми надежными являются инвестиции в свою страну.

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей США проголосовал за передачу заблокированных активов России в фонд помощи Украины.