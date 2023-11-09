Решение США по российским активам оценили в Госдуме
Решение американского конгресса о передаче активов России в пользу Украины является преступлением. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Это преступление, которое должно получить оценку иностранных государств и международных структур. США и их „шестерки“ стреляют себе в ногу. Никакой бизнес не станет вкладываться в эти страны, если его средства могут похитить по надуманным предлогам», - отметил он.
Политик подчеркнул, что страны «Большой семерки» окончательно разрушили миф о якобы неприкосновенности частной собственности, на которой первоначально базировалась правовая система Евросоюза и США.
«У нашей страны возникают юридические и моральные основания для действий в отношении активов G7», - добавил парламентарий.
Володин добавил, что для отечественных предпринимателей самыми надежными являются инвестиции в свою страну.
Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей США проголосовал за передачу заблокированных активов России в фонд помощи Украины.