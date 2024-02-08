По его словам, ответственность за проведение расследования возложили на страны-участницы Евросоюза. Работу по делу о взрывах на «СП» продолжат в Германии и Дании.

«Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на „Северном потоке“», - указал собеседник издания.

Ранее Швеция не смогла найти виновных в теракте на «Северных потоках» и завершила расследование. Официальный представитель Кремля назвал ситуацию примечательной. Он предложил понаблюдать за тем, какие результаты расследования будут у Германии.

По его словам, руководство ФРГ из-за теракта лишилось «очень важного актива». Песков напомнил, что из-за взрывов на газопроводах пострадали и немецкие компании, и налогоплательщики.