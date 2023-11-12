12 ноября 2023, 16:26

Решение России производить больше беспилотников встревожило США

РИА «Новости»
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Планы России существенно нарастить производство беспилотных летательных аппаратов серьезно встревожило США. На это указали в материале журнала The National Interest.

«Ввод в эксплуатацию нового мощного беспилотника С-70Б произойдет еще нескоро. Но решение России расширять свои возможности в этой сфере вызывают серьезную тревогу», - написали авторы статьи.

Журналисты отметили, что ударный дрон С-70Б можно использовать в связке с передовыми истребителями пятого поколения Су057.

«Дрон будет оснащен авиационным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф, что в комплексе с истребителем сделает его серьезной угрозой», - добавили они.

Ранее бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что передовые российские беспилотники изменят ситуацию в зоне проведения специальной операции. По его словам, ВС России обрушат на противника десятки дронов, которые начнут легко поражать технику противника.

США Беспилотники Россия
12 ноября 2023, 16:47
Если будут настаивать. Медведев посоветовал НАТО принять в блок Лемберг и Львовскую область
РИА «Новости»
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Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», — неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», - неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Три шага до очевидного «Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса», - заметил политик.

По его словам, такие заявления говорят о том, что данные регионы уже не являются украинскими в понимании этих самых западных чиновников. Это, как подчеркнул Медведев, неплохо, но важно идти дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории - никакая не Украина.

После этого, по его словам, останется всего три шага, чтобы прийти к очевидному. И в первую очередь речь идет о роли Владимира Зеленского.

«Зеленский, который не идет на выборы , - не президент, а узурпатор. Украинский язык - не язык, а суржик. Украина - не страна, а искусственно собранные территории», - перечислил Медведев.

А кого тогда принимать в блок? После всего, продолжил зампред Совбеза, этого встает закономерный вопрос - а что же тогда принимать в НАТО.

«Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», - предложил он.

Есть, по его словам, и другие варианты. Например, НАТО может в очередной раз расширить критерии членства в альянсе и пригласить в блок Израиль вместе с Палестиной, превратив «вечных врагов в союзников». Вместе с ними можно предложить вступить и Афганистану.

«Даром, что ли, натовцы там сидели битых 20 лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», - заключил он.

Дмитрий Медведев НАТО Украина
12 ноября 2023, 16:09
Процесс расширения Евросоюза сравнили с Большим взрывом
РИА «Новости»
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Вступление Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз произойдет одновременно и станет сравнимо с Большим взрывом. Такой прогноз в интервью французскому телеканалу LCI сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Полный текст расшифровки беседы с ней опубликовали на официальном сайте политика.

Так Зурабишвили прокомментировала заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина может войти в состав ЕС к 2030 году.

На комментарий журналиста, что у Грузии пока нет даже статуса кандидата на вступление, Зурабишвили отметила, что не говорит о сроках вступления, но в том, что прием трех бывших советских республик произойдет в один момент, не сомневается.

«Я думаю, это произойдет все сразу. В 2030, 2031 или 2029 году - не знаю. Но этот горизонт будет следующим Большим взрывом, следующие участники войдут вместе. Мы - трио: Молдова, Украина и Грузия», - заявила политик.

Она добавила, что после последней рекомендации Еврокомиссии о включении Грузии в состав кандидатов на вступление поддержка среди жителей республики этой идеи выросла до 85%. Зурабишвили подчеркнула, что главной целью люди назвали национальную безопасность. Этот тезис обошел по популярности экономическое развитие.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в минувшую среду, 8 ноября, дала рекомендации лидерам стран начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении, а также одобрить заявку Грузии и дать ей статус кандидата, если республика продолжить следовать внешней политике блока. Чиновница подчеркнула, что странам не стоит ориентироваться на 2030 год как на срок расширения ЕС. Но другой даты она не привела.

Грузия Молдавия Евросоюз Украина
12 ноября 2023, 15:39
Залужному предложили выдвинуться в президенты Украины
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Отвечавший за оборону Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что поддержит главнокомандующего Валерия Залужного, если он выдвинется в президенты Украины. Как сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале, такое заявление военный сделал в эфире «Пятого канала».

Отвечавший за оборону Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что поддержит главнокомандующего Валерия Залужного, если он выдвинется в президенты Украины. Как сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале , такое заявление военный сделал в эфире «Пятого канала».

Тему о выдвижении главкома ВСУ на предстоящих выборах президента Украины подняла во время интервью ведущая Янина Соколова.

«Дай бог. Очень хотел бы», - отреагировал на предложение Марченко.

Он признался, что готов войти в предвыборную команду Залужного. Журналистка подчеркнула, что сегодня во главе страны нужен военный человек «с опытом Шарля де Голля», который переведет экономику на военный режим, обуздает коррупцию и добьется победы.

«Пятый канал» считается приближенным к бывшему президент Украины Петру Порошенко. Ранее депутат его фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев вбросил сообщение о внесении в Раду законопроекта об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После жесткой критики о недостоверности сведений нардеп отозвал свое заявление. Однако подконтрольные бывшему украинскому лидеру площадки продолжили заявлять о конфликте между военными и офисом президента.

Действующий глава Украины Владимир Зеленский на этой неделе объявил, что не считает возможным проводить выборы в условиях вооруженного конфликта. Действующее в стране военное положение позволяет не проводить голосование.

Заместитель председателя украинского ЦИК Сергей Дубовик заявил, что при отмене выборов Зеленский останется на своем посту до тех пор, пока в полномочия не вступит победитель нового голосования. Такая норма записана в конституции Украины.

Владимир Зеленский Украина Выборы
12 ноября 2023, 15:31
Это поражение. СМИ раскрыли мощный удар по США со стороны Украины
РИА «Новости»
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Украинские власти серьезно подставили американского президента Джо Байдена перед его встречей с китайским лидером Си Цзиньпином в ноябре. Об этом сообщило издание Asia Times.

«Признание командующим ВСУ Залужным тупиковой ситуации на фронте, а также регулярные провалы украинской армии стали выигрышными для Китая и тяжелым ударом по стратегическим позициям США», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что для Цзиньпина провал контрнаступление украинских войск станет мощным козырем в руках - главы государств заговорят на эту тему.

Еще одним преимуществом председателя КНР в материале назвали конфликт между Израилем и Палестиной.

«Спровоцированная война в Газе дала Китаю возможность свободно действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, который тесно сотрудничает с США», - добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Байден запланировал провести с Цзиньпином «жесткий разговор» об американо-китайских отношениях.

США Международные отношения Украина Китай Си Цзиньпин Джо Байден

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