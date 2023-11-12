Решение России производить больше беспилотников встревожило США

Если будут настаивать. Медведев посоветовал НАТО принять в блок Лемберг и Львовскую область

Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», — неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», - неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Три шага до очевидного «Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса», - заметил политик.

По его словам, такие заявления говорят о том, что данные регионы уже не являются украинскими в понимании этих самых западных чиновников. Это, как подчеркнул Медведев, неплохо, но важно идти дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории - никакая не Украина.

После этого, по его словам, останется всего три шага, чтобы прийти к очевидному. И в первую очередь речь идет о роли Владимира Зеленского.

«Зеленский, который не идет на выборы , - не президент, а узурпатор. Украинский язык - не язык, а суржик. Украина - не страна, а искусственно собранные территории», - перечислил Медведев.

А кого тогда принимать в блок? После всего, продолжил зампред Совбеза, этого встает закономерный вопрос - а что же тогда принимать в НАТО.

«Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», - предложил он.

Есть, по его словам, и другие варианты. Например, НАТО может в очередной раз расширить критерии членства в альянсе и пригласить в блок Израиль вместе с Палестиной, превратив «вечных врагов в союзников». Вместе с ними можно предложить вступить и Афганистану.

«Даром, что ли, натовцы там сидели битых 20 лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», - заключил он.