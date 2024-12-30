Решение Путина уронило курс акций турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes

По данным торговой площадки, сразу после решения российского лидера ценные бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98%, до 212,8 доллара. До закрытия биржи брокеры только продавали акции пивоваренной фирмы.

Президент России подписал указ о передаче во временное управление российской дочки турецко-бельгийской фирмы АВ InBev Efes BV во временное управление группе компаний «Вместе» в понедельник, 30 декабря.

По данным «Интерфакса» , управляющая компания зарегистрирована в Москве в августе 2024 года. По распоряжению главы государства, она получила все акции российского юридического лица турецко-бельгийской фирмы.

В Bloomberg уточнили, что турецкая компания в октябре 2024 года достигла соглашения о выкупе российской доли бельгийского партнера в обмен на продажу своей доли в совместном украинском бизнесе. Но указ Путина фактически остановил эту сделку.

В конце ноября 2024 года датская пивоваренная компания Carlsberg объявила, что намерена через суд добиваться компенсации или полного возвращения для дальнейшей продажи завода «Балтика» в Санкт-Петербурге, перешедшего под внешнее управление Росимущества. Сделка о продаже завода находилась на финальной стадии согласования, когда Путин ввел там внешнее управление.

По всей видимости, датской компании удалось достичь соглашения с российскими властями, потому что в начале октября «Балтику» вывели из-под внешнего управления.