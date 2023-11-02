Решение об импичменте Байдена скоро примут в США

Сам лидер Штатов называл возможный импичмент целью республиканцев, которые желают остановить работу правительства. Он отмечал, что не зацикливается на этой процедуре и больше сконцентрирован на работе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что рейтинг одобрения работы Байдена американцами достиг антирекорда. Деятельность главы государства не одобряют 56% избирателей, это самый низкий результат после его вступления в должность в 2020 году.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», - заявил он.

По словам Джонсона, принятое решение будет зависеть от того, какие найдут доказательства и «к чему они приведут». Он не стал рассчитывать на определенный результат раньше времени.