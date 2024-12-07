Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии назвали ответом Западу

В Великобритании суд приговорил к 12 годам тюрьмы 40-летнего Стюарта Уорби, спровоцировавшего медикаментозный аборт у партнерши. Об этом сообщила газета The Mirror.

Из дела следует, что мужчина попросил знакомую обратиться в гинекологический центр и достать медикаменты для искусственного прерывания беременности. За прием у выписавшего рецепт врача Уорби заплатил 470 фунтов стерлингов.

В августе 2022 года британец подмешал мифепристон в сок долгое время лечившейся от бесплодия подруги. Из-за этого у нее на 15-й неделе беременности произошел выкидыш.

«Меня никогда не покинет эта боль. Ведь я понимаю, что в этой жизни этот ребенок был моим единственным шансом стать матерью», - сказала пострадавшая в суде.

Уорби признали виновным, приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить женщине компенсацию в 10 тысяч фунтов.

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