По информации источника издания, против решения Макрона выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Депутат от «Возрождения» Кристоф Марион рассказал, что идея французского лидера вызвала в рядах партии «шок и гнев».

«Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», - объяснил парламентарий.

Один из депутатов признался агентству, что решение о роспуске Национального собрания расстроило его, так как из-за него мест могут лишиться десятки коллег в парламенте. Законодатель добавил, что он не высказывает свои идеи открыто из опасений прослыть предателем или трусом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, почему партия Макрона теряет свои позиции. По его мнению, жителям Франции многое не нравится в действиях нынешней власти.