12 июня 2024, 07:24

Решение Макрона о роспуске парламента привело к хаосу в его партии

Global Look Press
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Идея президента Франции Эммануэля Макрона распустить нижнюю палату французского парламента и начать процедуру выборов вызвала острую реакцию в его партии «Возрождение». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источника издания, против решения Макрона выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Депутат от «Возрождения» Кристоф Марион рассказал, что идея французского лидера вызвала в рядах партии «шок и гнев».

«Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», - объяснил парламентарий.

Один из депутатов признался агентству, что решение о роспуске Национального собрания расстроило его, так как из-за него мест могут лишиться десятки коллег в парламенте. Законодатель добавил, что он не высказывает свои идеи открыто из опасений прослыть предателем или трусом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, почему партия Макрона теряет свои позиции. По его мнению, жителям Франции многое не нравится в действиях нынешней власти.

Эммануэль Макрон Депутаты Франция Выборы
12 июня 2024, 02:23
Евросоюз решил ввести санкции против «Совкомфлота»
РИА «Новости»
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ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Евросоюз призвал включить в список ограничений 13 судов, которые, как считают в ЕС, перевозят технологии и товары, используемые российской стороной для укрепления своей оборонной сферы. Также эти суда, по мнению европейских представителей, транспортируют нефть, продажа которой развивает энергетический сектор России.

Чтобы документ о вводе санкций против судоходной компании вступил в силу, его должны одобрить все члены ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ФСИН. Также в список ограничений вошли судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска и Владимирской области.

Суд Санкции Нефть Евросоюз
12 июня 2024, 02:14
Спустя 16 лет. В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией
РИА «Новости»
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Грузия рассматривает планы по восстановлению дипломатических отношений с Россией, разорванных по ее инициативе в 2008 году. Об этом сообщил телеканал «Мтавари».

По данным его источников в Министерстве иностранных дел Грузии, оно уже начало набор персонала для работы в диппредставительстве страны в Москве.

Другие собеседники телеканала заявили, что у правящей партии «Грузинская мечта» таких планов нет.

Ранее участники акции протеста в Тбилиси попытались уничтожить российский флаг. Триколор продержался около 10 минут, несмотря на множество попыток, вандалам никак не удавалось его поджечь - ткань отказывалась гореть.

Грузия Международные отношения Россия
12 июня 2024, 01:50
Скончалась известная французская певица Франсуаза Арди
Freepik
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Французская певица Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV, сославшись на ее близких.

Французская певица Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV , сославшись на ее близких.

«Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась. Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения „йе-йе“ было 80 лет», - сообщили журналисты.

Также сын артистки, музыкант Тома Дютрон опубликовал в соцсетях фотографию матери. Снимок мужчина подписал, как «Мама ушла».

Звезда с 2004 года страдала от лимфомы, в 2015-м болезнь обострилась. Примерно через четыре года после этого выяснилось, что у нее появилось еще одна злокачественная опухоль. В марте 2024-го вокалистка сообщила, что больше не сможет исполнять песни.

Болезни Песни Музыка Франция
12 июня 2024, 01:20
ХАМАС поставил условие для освобождения двух заложников из России
Freepik
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Радикальное палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, но для этого необходимо прекращение огня в Газе. Об этом сообщил заместитель главы МИД Михаил Богданов, его слова передало РИА «Новости».

«У нас остались Лобанов и Труфанов - два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили - с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан», - сказал он.

По словам Богданова, представители ХАМАС обещали освободить заложников из России. Сейчас они не могут передать их представителям Международного комитета Красного Креста, потому что анклав продолжают обстреливать.

Ранее полицейские Израиля опубликовали видео со спасением четверых заложников , которых группировка ХАМАС пленила на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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